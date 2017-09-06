В Коми предлагают возродить лесосплав древесины
Госсовет Коми предложил лесозаготовительным предприятиям возродить сплав древесины. Рабочее совещание, посвященное обеспечению сохранности автомобильных дорог при их эксплуатации лесозаготовителями, провел председатель комитета Госсовета Коми по бюджету, налогам и экономической политике Степан Чураков.
На совещании с участием представителей Минпрома Коми, МВД по Коми, муниципалитетов и лесоперерабатывающих производств, он отметил, что в парламент республики регулярно поступают обращения от жителей региона, которые жалуются на неудовлетворительное состояние дорог.
"В непригодное состояние дороги приводят лесозаготовительные предприятия, которые не уделяют внимание вопросам их сохранности, - добавил С. Чураков. – Лесозаготовители разрушают дороги, мосты, но никакой социально-экономической ответственности за это не несут. Одна из причин – несогласованность действий органов исполнительной власти и отсутствие законодательной базы".
Спикер Госсовета Коми Надежда Дорофеева подчеркнула, что этот стратегический для республики вопрос необходимо решить как можно быстрее, так как лесопользователи, помимо разрушения дорог, захламляют лес и территории сельских поселений древесными отходами.
"Закрепленный в Лесном Кодексе РФ порядок предоставления лесопользования основан на аукционной системе и не учитывает интересы местных жителей, - подчеркнула председатель парламента. - Лесной Кодекс РФ не содержит норм, которые бы развивали принцип участия граждан и общественных институтов в рациональном использовании лесных ресурсов. А ведь ранее лесные участки предоставлялись с учетом их интересов. Среди критериев отбора были создание рабочих мест, участие вопросах социального развития территории. Отношения носили социально-ориентированный характер, а дороги содержали и ремонтировали сами лесники".
Н. Дорофеева призвала участников совещания найти цивилизованный способ решения проблемы, если необходимо, обратиться к опыту соседних регионов. К примеру, в Архангельской области уже возродили сплав древесины.
"Давайте вместе подумаем о возрождении в Коми сплава древесины, - предложила она. – Это один из самых рентабельных способов. Вчера на встрече с председателем комитета по транспорту и строительству Госдумы РФ Евгением Москвичевым прозвучало, что правительство России также планирует возродить лесосплав. В этой связи регионам, очевидно, будут выделяться средства на дноуглубительные работы.
Один из участников встречи – руководитель ООО "Северо-Западный лесной терминал" Николай Балин -сообщил позже в комментарии "Комиинформу", что в настоящий момент предприятие прорабатывает вопрос о запуске в 2018 году лесосплава древесины со стороны Корткеросского района к "Монди СЛПК" – основному покупателю сырья.
"Это удобнее, выгоднее и экономичнее, - пояснил он. - Мы сейчас прорабатываем все нюансы, взаимодействуем в этом вопросе со специалистами из Архангельской области, у которых этот опыт уже имеется. С помощью баржи мы сможем доставлять в "Монди СЛПК" за раз около двух тысяч кубометров древесины, тогда как на одной машине - около 45-50 кубометров. Также прорабатываем вопрос по углублению русла реки, чтобы продлить срок навигации".
Геня Джавршян
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