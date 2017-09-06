Дом-баню на санях получат оленеводы Инты, сообщает пресс-служба Миннаца.

Модуль полностью оснащен и готов для проживания. В длину – 10 метров, двухскатная крыша, пластиковые окна с москитной сеткой, печное и электрическое отопление, освещение, канализация, умывальник с электроводонагревателем. Из мебели имеются кровати, шкаф, стол и табуретки, тумбы.

По словам директора агрокомплекса "Инта Приполярная" Дмитрия Федюкова, дом-вагон будет использоваться во время забойной кампании. "Забой происходит в течение декабря-января, и его длительность зависит от графика подгона оленей к месту забоя. Это очень ответственный, серьезный и трудоемкий период. Люди работают на улице, а в это время стоят морозы. Забойный пункт находится в тундре, примерно в 15 километрах от Инты, и потому важно обеспечить оленеводам комфортные условия труда", - рассказал Д. Федюков.

Модуль жилой с баней на санях приобретен Министерством национальной политики Республики Коми в рамках реализации Соглашения Правительства Республики Коми с Федеральным агентством по делам национальностей. Стоит отметить, привлечение средств из федерального бюджета на развитие региона является одной из приоритетных задач, обозначенных главой Республики Коми Сергеем Гапликовым.

"Одна из задач нашего Министерства – это модернизация инфраструктуры в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории Республики Коми. С этой целью в ближайшие три года Министерство планирует приобретение необходимого оборудования для нужд оленеводства", - отметила и.о. министра национальной политики Республики Коми Галина Габушева.

Такая практика у Министерства уже имеется. С 2010 года благодаря федеральным вливаниям приобретены ветродизельный комплекс и модульные здания (столовая, баня, общежитие, склад) для обустройства факторий городских округов "Инта" и "Воркута", осуществляющих практическую помощь малочисленным народам Севера, кочующим оленеводам. Фактории (промежуточные базы) располагаются в местах пересечения путей перегонов оленьих стад нескольких оленеводческих бригад, хозяйств, оленеводов-частников. Кроме того, Министерством закуплено учебное и бытовое оборудование для санаторной школы-интерната № 1 города Воркуты, где живут и обучаются дети кочевых оленеводов-ненцев, и Ижемского политехнического техникума, на базе которого ведётся подготовка высококвалифицированных кадров в области оленеводства.

*** Мероприятие состоялось в рамках реализации Государственной программы Республики Коми "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми", утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. N 424.