На трассе Сыктывкар - Ухта поздно ночью вспыхнул Mercedes

На трассе Сыктывкар - Ухта вчера поздно ночью вспыхнул Mercedes.

Сообщение об инциденте на дороге поступило на пульт дежурного диспетчера 6 сентября в 3:04, сообщили "Комиинформу" в МЧС по республике.

Пожарные подразделения через пять минут прибыли на 302-й километр трассы. Горела иномарка 1997-го года выпуска.

Открытый огонь потушили практически сразу - в 3:13. пожарные вернулись в подразделение к 4:35.

В тушении принимали участие две единицы техники 22 пожарно-спасательной части и пять человек личного состава пожарной охраны.

Огонь повредил моторный отсек транспорта на площади 1 "квадрат".Предварительная причина возгорания - неисправность двигателя автомобиля.