Глава Коми провел рабочую встречу с председателем Комитета Думы России по транспорту и строительству

Глава Коми Сергей Гапликов провел рабочую встречу с председателем Комитета Госдумы России по транспорту и строительству Евгением Москвичевым. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

В ходе встречи обсуждались, в частности, вопросы развития транспортной инфраструктуры региона, содержания аэропортового хозяйства, развития пассажирских перевозок наземным транспортом, поддержки регионального авиасообщения, механизмы привлечения в дорожную отрасль республики средств для её модернизации и дальнейшего развития.

Глава республики Сергей Гапликов подчеркнул значимость для региона автодороги "Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар". Её строительство продолжается. По поручению президента России Владимира Путина даны указания о поддержке из федерального бюджета работ, которые ведёт сегодня Ненецкий автономный округ.

В августе в Калининграде на совещании по развитию транспортной инфраструктуры Северо-Запада России Президенту было доложено о ходе строительства дороги "Усинск - Нарьян-Мар" - "абсолютно новой трассы, которая свяжет столицу субъекта Российской Федерации со всей дорожной сетью нашей страны". О существенном экономическом эффекте от строительства и реконструкции на Севере автомобильных дорог говорил в своем выступлении председатель правительства России Дмитрий Медведев в апреле на совещании, посвященном проектам развития транспортной инфраструктуры севера России.

Коми осуществляет строительство только за счет собственных средств, в том числе с применением механизмов государственно-частного партнёрства в виде концессии. Для привлечения федерального финансирования необходимо постараться передать эту дорогу в федеральную собственность. Это позволит республике перераспределить финансирование на автомобильные участки регионального значения.

"Мы крайне заинтересованы решить этот вопрос. Дорога имеет стратегическое значение не только для Республики Коми, но и наших соседей - северных регионов. Люди очень давно ждут качественного автомобильного сообщения. Вчера я был в Усинске, и этот вопрос звучал на всех моих встречах с жителями, молодёжью, депутатами. Просим Вас, Евгений Сергеевич, поддержать нас в решении этого вопроса", - обратился глава Коми.

Евгений Москвичев предложение обещал изучить и оказать поддержку, при этом высоко оценив опыт республики по применению дорожной концессии на участке дороги "Малая Пера – Ираель – Каджером" автомобильной дороги "Сыктывкар – Нарьян-Мар". Председатель Комитета Госдумы России по транспорту и строительству выразил готовность оказать необходимое содействие правительству региона в привлечении средств на продолжение дорожно-строительных работ по этой дороге.

"Я считаю, что ваш пилотный проект надо распространить на другие субъекты Российской Федерации, но прежде необходимо внести изменения в соответствующее постановление правительства России: там, где нет большого транспортного потока, никакой речи о платности дороги и быть не может. Мы подготовим системную записку, и я готов эту тему обсудить с Аркадием Дворковичем [заместитель председателя правительства Российской Федерации – прим.]. Кроме того, в сентябре в Ульяновске у нас планируется встреча с президентом России Владимиром Путиным по развитию наземного пассажирского транспорта, где также предложим обсудить этот вопрос", - отметил Евгений Москвичев.

Сергей Гапликов и Евгений Москвичев обсудили также возможность возобновления производства битума на Ухтинском НПЗ, который в прежние годы использовался в строительстве и реконструкции автомобильных дорог по всей стране. В настоящее время мощности Ухтинского комбината позволяют производить около 500 тысяч тонн высококачественного битума в год при наличии битумахранилищ. Но из-за отсутствия круглогодичного спроса в своё время производство было прекращено.

"Ухтинский битум когда-то славился на всю страну. Его свойства в технологии производства асфальтового покрытия уникальны. Он производится из уникальной ярегской тяжёлой нефти, и дорожное покрытие, произведённое с его применением, способно выдерживать колоссальные нагрузки. Все дороги в Поволжье в своё время строились с применением ухтинскогр битума. Некоторые участки, построенные у нас с этим битумом, стоят уже по 15-20 лет несмотря на суровые климатические условия", - заявил Сергей Гапликов.

Глава Коми отметил, что потребность в качественном ухтинском битуме может быть обеспечена как на территории региона в ходе реализации крупных инфраструктурных проектов, так и за пределами республики. Председатель Комитета Госдумы России по транспорту и строительству Евгений Москвичев выразил готовность более детально изучить перспективы Ухтинского НПЗ и обсудить этот вопрос с коллегами на федеральном уровне.