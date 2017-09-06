Завод "Кочевник" обеспечит прогрессивные районы Коми биотопливом 

В промышленной зоне Човью состоялось официальное открытие нового завода по производству экологически чистого топлива - пеллет.

Предприятие перерабатывает в новый вид биотоплива древесные отходы.

На открытии завода присутствовали представители исполнительной власти республики, ассоциации лесопромышленников Коми и руководитель азербайджанской диаспоры в Коми Асиф Исмаилов.

Открытие завода затянулось на целый год в результате того, что на предприятие в 2016 году налетел смерч и разрушил постройки.

Сегодня стоимость завода составляет больше 50 млн. руб, объемы производства планируют нарастить до 6 тыс. тонн брикетов в год. При этом завод уничтожает в 5 раз больше отходов, к примеру, 30 тыс тонн горбыля в год.

По словам начальника отдела лесопромышленного комплекса Минпрома Коми Андрея Кривошеина, если раньше древесные отходы наносили урон экологии, то сегодня они используются с экономической выгодой для республики. Лесоперерабатывающие предприятия могут свозить сюда отходы бесплатно.

"Технология пеллетирования пришла к нам из Западной Европы не так давно, - пояснил А.Кривошеин. - Сегодня подобные предприятия развиваются в небольших, удаленных районах Коми, где мало рабочих мест, что очень радует".

Потенциальный рынок поставок завода - это Корткеросский район, который переходит на пеллетные котлы, и Сысольский район, который начал движение к прогрессу. Ну и, конечно, самый крупный потребитель - Коми тепловая компания, у которой есть планы полностью отказаться от мазута, угля и перейти на брикеты.

Сегодня завод предоставляет около 30 рабочих мест, после модернизации число мест увеличится до 50-60. Сейчас на "Кочевнике" работают две пеллетные линии, а после нового года завод займется и распилкой древесины.

По словам гендиректора завода Натика Савалам оглы, дальнейшее развитие предприятия в немалой степени зависит от руководства республики. Власти могут повлиять на ситуацию с древесными отходами - сегодня не все компании хотят вывозить отходы на переработку.

Законодатель может обязать лесопильные предприятия поставлять отходы на перерабатывающие заводы, которые их утилизируют. Здесь должна появиться законодательная инициатива.

Начальник управления лесной, легкой промышленности и машиностроения Минпрома Коми Сергей Моляров отметил, что приятно видеть такое предприятие в Сыктывкаре.

"Если технология брикетов западная, то воплощение в металле - российское, - пояснил эксперт. - Большую благодарность хочется выразить Артуру Киракосяну - оборудование сделано достаточно просто, легко эксплуатируется, эффективно и надежно. Слово "эффективно" в максимальной степени отражает то, как реализовано это производство".

Директор союза лесопромышленников Коми Анатолий Байбородов отметил, что открытие завода - важное событие для Сыктывкара. Сегодня в Коми в результате лесозаготовки, лесопиления образуется один миллион кубов древесных отходов в год. Утилизация требует огромных вложений.

"То, что сегодня запускаются такие производства, как "Кочевник", нужно только приветствовать, - пояснил А.Байбородов. - И всячески им помогать. Коми тепловая компания могла бы использовать до 100 тыс. тонн брикетов в год. К сожалению, переход на биотопливо идет вяло. В частности, нужна модернизация котельных. Поэтому сюда нужно пускать бизнес, который может помочь в активизации процесса. Такие примеры есть, они очень эффективно работают. Европа сегодня также заказывает пеллеты. Поэтому рынок есть".

Как отметил А.Байбородов, немалый вклад в открытие предприятия вложил один из банков, который сделал займы доступными для предпринимателей. Взаимодействие банковской сферы и производства очень важно и в целом в республике находится на низком уровне.

Сегодня небольшие предприятия по лесопереработке увозят отходы в овраги, скапливают их на определенной территории. При этом законодательство очень жестко подходит к таким нарушениям. По мнению экспертов, сегодня среди предприятий необходимо вести пропагандистскую работу и рассказывать о том, что небольшой завод по переработке отходов может решить их проблему.

Одним из вопросов, который "Кочевнику" необходимо решить в ближайшее время - это организация официального полигона или свалки древесных отходов на территории предприятия. Предприниматели запланировали встречу с руководителем администрации Сыктывкара Валерием Козловым.

Руководитель азербайджанской диаспоры Коми А.Исмаилов поздравил земляка с открытием предприятия и пожелал успехов и процветания. В свою очередь генеральный директор "Кочевника" поблагодарил его за всестороннюю поддержку.