Завод "Кочевник" обеспечит прогрессивные районы Коми биотопливом 

6 сентября 2017 года, 9:00 | Сыктывкар
Фото: Юлии Николаевой

В промышленной зоне Човью состоялось официальное открытие нового завода по производству экологически чистого топлива - пеллет.

Предприятие перерабатывает в новый вид биотоплива древесные отходы.

zavod10-1.jpg

На открытии завода присутствовали представители исполнительной власти республики, ассоциации лесопромышленников Коми и руководитель азербайджанской диаспоры в Коми Асиф Исмаилов.

Открытие завода затянулось на целый год в результате того, что на предприятие в 2016 году налетел смерч и разрушил постройки.

zavod2-1.jpg

zavod4-1.jpg

Сегодня стоимость завода составляет больше 50 млн. руб, объемы производства планируют нарастить до 6 тыс. тонн брикетов в год. При этом завод уничтожает в 5 раз больше отходов, к примеру, 30 тыс тонн горбыля в год.

zavod6-1.jpg

zavod7-1.jpg

zavod5-1.jpg

По словам начальника отдела лесопромышленного комплекса Минпрома Коми Андрея Кривошеина, если раньше древесные отходы наносили урон экологии, то сегодня они используются с экономической выгодой для республики. Лесоперерабатывающие предприятия могут свозить сюда отходы бесплатно.

"Технология пеллетирования пришла к нам из Западной Европы не так давно, - пояснил А.Кривошеин. - Сегодня подобные предприятия развиваются в небольших, удаленных районах Коми, где мало рабочих мест, что очень радует".

Потенциальный рынок поставок завода - это Корткеросский район, который переходит на пеллетные котлы, и Сысольский район, который начал движение к прогрессу. Ну и, конечно, самый крупный потребитель - Коми тепловая компания, у которой есть планы полностью отказаться от мазута, угля и перейти на брикеты.

zavod21-1.jpg

Сегодня завод предоставляет около 30 рабочих мест, после модернизации число мест увеличится до 50-60. Сейчас на "Кочевнике" работают две пеллетные линии, а после нового года завод займется и распилкой древесины.

По словам гендиректора завода Натика Савалам оглы, дальнейшее развитие предприятия в немалой степени зависит от руководства республики. Власти могут повлиять на ситуацию с древесными отходами - сегодня не все компании хотят вывозить отходы на переработку.

zavod26-1.jpg

Законодатель может обязать лесопильные предприятия поставлять отходы на перерабатывающие заводы, которые их утилизируют. Здесь должна появиться законодательная инициатива.

Начальник управления лесной, легкой промышленности и машиностроения Минпрома Коми Сергей Моляров отметил, что приятно видеть такое предприятие в Сыктывкаре.

"Если технология брикетов западная, то воплощение в металле - российское, - пояснил эксперт. - Большую благодарность хочется выразить Артуру Киракосяну - оборудование сделано достаточно просто, легко эксплуатируется, эффективно и надежно. Слово "эффективно" в максимальной степени отражает то, как реализовано это производство".

zavod11-1.jpg

Директор союза лесопромышленников Коми Анатолий Байбородов отметил, что открытие завода - важное событие для Сыктывкара. Сегодня в Коми в результате лесозаготовки, лесопиления образуется один миллион кубов древесных отходов в год. Утилизация требует огромных вложений.

"То, что сегодня запускаются такие производства, как "Кочевник", нужно только приветствовать, - пояснил А.Байбородов. - И всячески им помогать. Коми тепловая компания могла бы использовать до 100 тыс. тонн брикетов в год. К сожалению, переход на биотопливо идет вяло. В частности, нужна модернизация котельных. Поэтому сюда нужно пускать бизнес, который может помочь в активизации процесса. Такие примеры есть, они очень эффективно работают. Европа сегодня также заказывает пеллеты. Поэтому рынок есть".

zavod1-1.jpg

zavod12-1.jpg

Как отметил А.Байбородов, немалый вклад в открытие предприятия вложил один из банков, который сделал займы доступными для предпринимателей. Взаимодействие банковской сферы и производства очень важно и в целом в республике находится на низком уровне.

zavod14-1.jpg

Сегодня небольшие предприятия по лесопереработке увозят отходы в овраги, скапливают их на определенной территории. При этом законодательство очень жестко подходит к таким нарушениям. По мнению экспертов, сегодня среди предприятий необходимо вести пропагандистскую работу и рассказывать о том, что небольшой завод по переработке отходов может решить их проблему.

zavod22-1.jpg

zavod27-1.jpg

Одним из вопросов, который "Кочевнику" необходимо решить в ближайшее время - это организация официального полигона или свалки древесных отходов на территории предприятия. Предприниматели запланировали встречу с руководителем администрации Сыктывкара Валерием Козловым.

Руководитель азербайджанской диаспоры Коми А.Исмаилов поздравил земляка с открытием предприятия и пожелал успехов и процветания. В свою очередь генеральный директор "Кочевника" поблагодарил его за всестороннюю поддержку.

Юлия Николаева

  Ключевые слова: пеллеты, Кочевник, завод, Асиф Исмаилов
  Рубрика: Экономика
  • 0
  • 5
  • 1
  • 0
  • 1

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

15:32 31.08.2017
Бизнес-сообщество Коми: развивать предпринимательство помогут сокращение бюрократии, понятные законы и реальные инновации
15:56 23.08.2017
Минпром поблагодарил участников "Коми ВДНХ" за креативный подход и энтузиазм
14:21 23.08.2017
Предприниматели Республики Коми узнали о работе системы закупок


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Лента новостей

Мы рядом
Настя. Детский церебральный паралич. (Сыктывкар)
Сбор средств окончен!
Христина. Нуждаюсь в кресле для купания. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
«Для меня очень важно видеть изменения в настроении людей»
Посмотреть все интервью







Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео