На футбольном поле столицы Коми встретились госавтоинспекторы и юные спортсмены

5 сентября 2017 года, 22:14 | Сыктывкар
Фото ГИБДД

Начало нового учебного года госавтоинспекторы Коми решили отметить товарищеским футбольным матчем с воспитанниками Спортивной школы олимпийского резерва №1 отделения по хоккею с мячом.

Как сообщает ГИБДД МВД по республике, встретившись на футбольном поле центрального республиканского стадиона, обе команды поприветствовали друг друга рукопожатием и сразу после свистка на поле развернулась настоящая футбольная баталия. Матч получился зрелищным, с обоюдными атаками и накалом страстей.

В первом тайме со счетом 3:0 победу одержали юные хоккеисты. Во втором тайме инспекторам удалось "разбавить" счет, а завершилась игра со счетом 6:1 в пользу ребят школы олимпийского резерва. Но главный итог встречи – это не счет, а те эмоции во время игры.

В завершение встречи сотрудники ГИБДД вместе с ребятами посидели в теплой обстановке за кружечкой чая, где смоги поделиться впечатлениями от игры, ближайшими планами на новый хоккейный сезон и интересными историями службы.

Полицейские отметили важность подобных мероприятий. Неформальное общение и тесный контакт с детьми – самое лучшее средство в профилактике правонарушений среди несовершеннолетних, а встреча на равных на спортивной площадке хорошая возможность напомнить всем о важности здорового образа жизни.

Кроме того, совместные спортивные игры объединяют и повышают степень доверия молодого поколения к полиции. "Мы хотели, чтобы сотрудники полиции и дети познакомились, и подружились. Ребятам нужен хороший пример, что бы было на кого равняться в будущем", - прокомментировал судья матча Алексей Чухломин.

В планах госавтоинспекторов сделать спортивные матчи традиционными и встречаться несколько раз в год.

Комиинформ

  Ключевые слова: футбол, спорт, молодежь, ГИБДД
  Рубрика: Спорт
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