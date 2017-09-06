В Ухте пополнился автопарк "Спецавтодора", сообщает администрация муниципалитета. На показе техники, организованном для средств массовой информации Ухты, первый заместитель руководителя городской администрации Пётр Артемьев и директор МПК "Спецавтодор" Сергей Буторин рассказали журналистам о назначении техники и планах по обновлению парка муниципального предприятия.

В течение недели новая техника начнёт работу по всей территории муниципального образования. Закуплено пять единиц, из них четыре уже находится в распоряжении предприятия, поставка ещё одной дорожной машины ожидается в ближайшее время.

Универсальная КДМ (комбинированная дорожная машина) собрана на платформе Камаза. Её конструкция позволяет монтировать навесное оборудование, необходимое для сезонных работ, что исключает простой техники. Кроме двух единиц КДМ для нужд "Спецавтодора" было закуплено два мусоровоза и автогрейдер на общую сумму порядка 50 миллионов рублей.

Несмотря на то, что осеннее пополнение закрывает часть потребностей предприятия, работа по обновлению парка техники будет продолжена. Пётр Артемьев отметил, что в планах у муниципалитета закупка погрузчика и отвала, необходимых для зимних работ.