Площадками Коми республиканского стадиона воспользовались более восьми тысяч поклонников спорта

В Спортивной школе олимпийского резерва №1 завершилась акция "День открытых дверей", проводимая в рамках отраслевого социального проекта "Эстафета добрых дел" Министерства физической культуры и спорта Республики Коми в ходе объявленного в регионе по инициативе главы Коми Сергея Гапликова Года добрых дел.

Как сообщает региональное минспорта, с начала акции, а она стартовала 1 июня, Республиканский стадион, посетили более восьми тысяч поклонников физической культуры и спорта, сторонников активного досуга и здорового образа жизни. Наибольшей популярностью пользовались футбольное поле (7341 посетителей) и беговые дорожки (1352 посетителя).

Напомним, в рамках акции на Республиканском стадионе каждый рабочий день, с 14.00 до 17.00, сыктывкарцам и гостям столицы региона бесплатно предоставлялись для занятий физкультурой и спортом футбольное поле, стритбольная площадка, беговые дорожки и теннисный корт.

Кроме этого, три раза в неделю на стадионе занимались воспитанники детских домов Сыктывкара – играли в футбол, тренировались в легкой атлетике, спортивном многоборье и т.д.

"Эту акцию мы проводим не первый год, и, надо сказать, она всегда пользуется популярностью. Для работников стадиона – это, конечно дополнительные труд. Но, чтобы получить достойный результат, мы должны делать больше, чем положено.

Основная часть посетителей – это школьники. И, думаю, намного лучше, когда дети занимаются спортом, а не сидят по подъездам. У меня у самого сын, и я прекрасно это осознаю. Поэтому мы намерены продолжать поддерживать молодежь и их спортивные начинания", - рассказал директор ГБУ Республики Коми "СШОР №1" Александр Политов.

***Цель проекта "Эстафета добрых дел" Министерства физической культуры и спорта Республики Коми - создание условий для вовлечения различных отраслевых структур в социально-значимую деятельность.