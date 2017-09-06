Из-за плохой дороги в Прилузском районе детей в школу сопровождают спасатели

Активисты и эксперты Общероссийского народного фронта в Коми в рамках проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" обратили внимание на проблему плохой дороги, соединяющей населенные пункты Верхолузье, Оньмесь, Велдоръя, Ваймес в Прилузском районе.

1 сентября 2017 года транспорт с детьми в школы поселка Ваймес и села Ношуль по этой дороге сопровождали спасатели на случай, если техника увязнет в грязи и ямах. 5 сентября 2017 года этот вопрос, в том числе, был рассмотрен на совещании по развитию транспортной инфраструктуры в правительстве Коми с участием члена Центрального штаба ОНФ, депутата Госдумы Ольги Савастьяновой и председателя комитета Госдумы по транспорту Евгения Москвичева, сообщает пресс-служба регионального ОНФ.

Глава села Ношуль Сергей Елдин сообщил ОНФ, что школьников по дороге возят на микроавтобусе с повышенной проходимостью, но 1 сентября детей сопровождали спасатели на случай, если техника все равно застрянет. Местные жители также пожаловались Народному фронту, что из-за плохого состояния дороги в населенные пункты не привозят почту и продукты питания, перевозка любого больного становится чрезвычайной ситуацией.

Дорога от Ношуля до поселков представляет собой практически сплошное месиво из грязи, ям и брошенных гниющих бревен. На трассе в районе Верхолузья весной разрушился деревянный мост, еще три моста на дороге находятся в аварийном состоянии.

Как сообщила член регионального штаба ОНФ в Коми Елена Шумилова, поднимавшая проблему дороги и состояния мостов еще в 2016 году, из бюджета на ремонт разрушенного моста было выделено 1,2 млн рублей, однако средства не освоены. Не определено, кто должен обслуживать дорогу: муниципалитет или республика - в связи с тем, что трасса играет стратегическую роль, так как идет в соседнюю Кировскую область. В то же время, для строительства нового капитального моста из бетона средств необходимо гораздо больше - 50 млн. рублей, об этом ранее сообщил заместитель председателя правительства Коми Константин Лазарев.

Активистам Народного фронта местные жители и представители власти указали на один из факторов разрушения дороги – большегрузные автомобили с лесом. Мосты на дороге грузоподъемностью от 3,5 до 8 тонн, однако лесовозы намного превышают данный показатель, а контролем за соблюдением правил промышленных перевозок на трассе никто не занимается.

Проблема контроля на дорогах была рассмотрена на совещании при правительстве Коми с участием депутатов Госдумы, глав муниципальных образований, представителей органов исполнительной власти и общественников.

Савастьянова и Москвичев на совещании заявили, что республике необходимо, чтобы на всех основных дорогах региона были установлены пункты весового контроля большегрузного автотранспорта.

"Активисты ОНФ в Коми будут добиваться этого и готовы обсуждать вопрос на своей переговорной площадке. Решение проблем содержания дорог на селе, разрушения их большегрузным автотранспортом при вывозке леса актуальны для всей лесной территории, какой является Коми. Общественники считают, что правительство региона должно сделать это своей приоритетной задачей. А сейчас, в первую очередь, решить проблему содержания и ремонта дороги в Прилузском районе", - сообщила Шумилова.