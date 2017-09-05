В Выльгорте открыли Аллею Славы Героев Советского Союза

В селе Выльгорт Сыктывдинского района открыли мемориальный комплекс "Аллея Славы Героев Советского Союза, уроженцев Коми АССР". Комплекс, расположенный на площадке перед учебным корпусом Коми республиканского агропромышленного техникума, включает в себя ансамбль из 14 мемориальных плит в виде краснознаменных звезд с именами и изображениями ушедших на войну жителей республики Коми и ставших Героями Советского Союза.

Как сообщили "Комиинформу" в пресс-службе администрации муниципалитета, в торжественной церемонии открытия мемориала участвовали министр образования Коми Наталья Михальченкова, руководитель администрации Сыктывдинского района О. Лажанев, председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Госсовета Коми Н. Нестерова представители общественных организаций, жители районов республики.

На открытии глава муниципального района - директор агропромышленного техникума Светлана Савинова рассказала, что инициаторами создания Аллеи Славы стали воспитанники центра студенческого самоуправления "Востым" при музейном комплексе техникума.

Ребята собрали информацию о 36-ти Героях Советского Союза, которые жили и работали в нашем республике, из них 13 являются уроженцами Коми АССР.

Активисты "Востыма" подготовили проект и выиграли грант в размере 100 тысяч рублей.

Около 400 тысяч поступили от спонсоров. Благодаря педагогическому коллективу, студентам техникума и неравнодушным гражданам на благое дело собрали еще более 100 тысяч.

Началом реализации данного проекта стала посадка кедров весной этого года. Участниками зеленой акции стали глава Коми Сергей Гапликов, министр сельского хозяйства Коми Анатолий Князев, руководитель администрации Сыктывдинского района Олег Лажанев. Следующим шагом стало создание Аллеи Славы.

С. Савинова добавила, что благодаря неравнодушным людям, кто поддерживал проект, Аллея станет символом памяти и славы, будет служить укреплению связи поколений и патриотическому воспитанию нашей молодёжи.

"Открытие Аллеи Славы имеет колоссальное значение, - отметил руководитель администрации района О. Лажанев. - Уроженцы Коми земли – полководцы, военачальники, рядовые и офицеры – все они здесь в едином строю, связанные одной судьбой со всеми нами. Это прекрасная возможность для нынешних студентов не просто знать о войне, но и почувствовать сопричастность к великому подвигу своих земляков".

Гости возложили цветы к каждой из звезд и почтили минутой молчания память Героев.