"Ростелеком" в Коми подключил Краснозатонский к волоконно-оптической линии связи

В августе 2017 года специалисты Коми филиала ПАО "Ростелеком" завершили работы по подключению к волоконно-оптической линии связи и строительству распределительной сети до домохозяйств поселка Краснозатонский, который расположен в черте Сыктывкара.

Сеть связи построена по технологии PON, что даёт возможность пользоваться высокоскоростным (до 300 Мбит/с) доступом в интернет, услугой "Интерактивное телевидение" с возможностью просмотра более 200 каналов, в том числе с высокой четкостью изображения (HDTV), а также цифровой телефонией с набором дополнительных бесплатных сервисов.

"Подключать к оптической сети частные дома мы начали уже в прошлом году. Это были домохозяйства на улице Рябиновая в Ухте, – отмечает технический директор Коми филиала ПАО "Ростелеком" Олег Коваленко. – Хочу отметить, что прокладка оптоволокна в зоны индивидуальной застройки значительно более затратна, нежели строительство сети для многоквартирных домов. Расчет очень простой: доведя оптоволокно до индивидуального дома, мы получаем одного абонента, а до многоквартирного – десятки. И поскольку мы коммерческая организация, несем расходы на строительство сети и должны обеспечивать рентабельность проектов, то для индивидуальных застройщиков разработан так называемый инсталляционный платеж, который хоть в какой-то степени позволит покрыть расходы на прокладку линий. Пока это единственный способ решить проблему доступа в интернет для жителей частных застроек, которая существует уже не первый год".

В настоящий момент уже началось подключение абонентов к новой сети. Жители поселка, где также находится новый район "Сосновая поляна", уже могут пользоваться и скоростным интернетом, и "Интерактивным телевидением".

На очереди жители улицы Нагорная и поселка Емваль городского округа Сыктывкар. К их индивидуальным домам оптическая сеть должна быть подведена в сентябре.

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***PON (Passive optical network) — технология пассивных оптических сетей, где используется один приемопередающий модуль OLT, находящийся на станции провайдера, для передачи информации множеству абонентских устройств ONT, установленных в домах абонента. Одно ONT-устройство позволяет подключать сразу несколько услуг, например, телевидение, телефонию и доступ в интернет. Распределительная сеть доступа PON представляет экономичный способ обеспечить широкополосную передачу информации. При этом архитектура PON обладает необходимой эффективностью наращивания узлов сети и пропускной способности, в зависимости от настоящих и будущих потребностей абонентов.