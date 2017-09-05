В Коми в разных районах по одной и той же причине сгорели две летние кухни

5 сентября 2017 года, 12:23 | Усть-Вымский
Фото из архивов ИА "Комиинформ"

Вчера в Коми в разных районах по одной и той же причине сгорели две летние кухни. Один инцидент с частной хозпостройкой произошел в Койгородском, второй - в Усть-Вымском районе республики, сообщили "Комиинформу" в МЧС по Коми.

4 сентября в 6:34 на пульт дежурного диспетчера поступило сообщение о том, что в поселке Кажым по улице Молодежной горит летняя кухня. Пожарные подразделения прибыли на место через шесть минут.

В тушении принимали участие две единицы техники, шесть сотрудников республиканской противопожарной службы и четверо местных жителей.

Возгорание потушили в 7:29. Огонь уничтожил постройку на площади 20 "квадратов".

В 16:38 в селе Мадмас также загорелась летняя кухня. Пожарные подразделения республиканской противопожарной службы прибыли на улицу Центральную через две минуты.

В тушении принимали участие две единицы техники, пять человек личного состава пожарной охраны, а также местные жители.

Пожар удалось ликвидировать в 17:45 на площади 24 "квадрата". Кухня сгорела.

Как уточнили в МЧС по региону, предварительной причиной и одного, и второго возгорания стал недостаток изготовления конструкций электрооборудования.

Ярослава Пархачёва

  Ключевые слова: село, пожар, МЧС
  Рубрика: Происшествия
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