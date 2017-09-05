Кому предлагают самую большую зарплату в Республике Коми в сентябре

Служба исследований HeadHunter Северо-Запад проанализировала рынок труда в Республике Коми в августе. Впервые за весь 2017 год динамика вакансий оказалась положительной. Количество предложений о работе в сравнении с августом прошлого года увеличилось на 2%. Прирост резюме год к году составил 34%. Если сравнивать августовские показатели 2016 года с 2015-ым, то вход резюме увеличился на 2%, вакансий – на 3%.

Уровень конкуренции в регионе снижается, начиная с июня, когда hh.индекс (количество резюме на одну вакансию) равнялся 7,6 п. В августе показатель составил 5,9 п. В среднем на одно вакантное место в Республике Коми претендуют 6 кандидатов, что вполне соответствует норме.

Куда острее конкуренция между соискателями в профобластях "Юристы" (25,6 п.), "Государственная служба, НКО" (17,9 п.), "Бухгалтерия, управленческий учет" (14,4 п.), "Производство" (11,7 п.), "Добыча сырья" (10,7 п.), где уровень hh.индекса превышает оптимальное значение (5-6 п.) в несколько раз.

Большую часть рынка вакансий в Республике Коми – 47% от общего количества предложений о работе в регионе – занимает сфера "Продажи", еще 32% приходится на банковский сектор, а 17% - на профобласть "Начало карьеры, студенты". В пятерку лидеров по структуре вакансий также вошли "Строительство, недвижимость" (9%) и "Административный персонал", "Транспорт, логистика", "Страхование" (по 7%).

Уровень средней предлагаемой в вакансиях на hh.ru заработной платы в августе в Республике Коми снизился по сравнению с июльским показателем и составил 26,5 тыс. рублей. Это на 3 тыс. меньше среднего уровня ожидаемой заработной платы в августе (на основе данных из резюме).

В топе актуальных вакансий начала сентября с самой высокой зарплатой в Республике Коми – "Главный геолог" с зарплатой от 250 000 руб.

Топ-5 вакансий сентября с самой большой зарплатой в Республике Коми:

Должность Отрасль Размер предлагаемой заработной платы Главный геолог Добыча сырья От 250 000 руб. Заведующий складом ГСМ Транспорт, логистика До 143 000 руб. Начальник отдела продаж Продажи От 108 900 до 124 700 руб. Ведущий инженер по промышленной безопасности Добыча сырья От 79 000 до 110 000 руб. Заведующий пекарней Производство От 80 600 руб.

***При составлении рейтинга не учитывались вакансии без указания размера заработных плат.

В ходе исследования было проанализировано 1 128 вакансии, созданных на портале hh.ru работодателями в Республике Коми в период с 1 по 31 августа 2017 года.