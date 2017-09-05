Кому предлагают самую большую зарплату в Республике Коми в сентябре
Служба исследований HeadHunter Северо-Запад проанализировала рынок труда в Республике Коми в августе. Впервые за весь 2017 год динамика вакансий оказалась положительной. Количество предложений о работе в сравнении с августом прошлого года увеличилось на 2%. Прирост резюме год к году составил 34%. Если сравнивать августовские показатели 2016 года с 2015-ым, то вход резюме увеличился на 2%, вакансий – на 3%.
Уровень конкуренции в регионе снижается, начиная с июня, когда hh.индекс (количество резюме на одну вакансию) равнялся 7,6 п. В августе показатель составил 5,9 п. В среднем на одно вакантное место в Республике Коми претендуют 6 кандидатов, что вполне соответствует норме.
Куда острее конкуренция между соискателями в профобластях "Юристы" (25,6 п.), "Государственная служба, НКО" (17,9 п.), "Бухгалтерия, управленческий учет" (14,4 п.), "Производство" (11,7 п.), "Добыча сырья" (10,7 п.), где уровень hh.индекса превышает оптимальное значение (5-6 п.) в несколько раз.
Большую часть рынка вакансий в Республике Коми – 47% от общего количества предложений о работе в регионе – занимает сфера "Продажи", еще 32% приходится на банковский сектор, а 17% - на профобласть "Начало карьеры, студенты". В пятерку лидеров по структуре вакансий также вошли "Строительство, недвижимость" (9%) и "Административный персонал", "Транспорт, логистика", "Страхование" (по 7%).
Уровень средней предлагаемой в вакансиях на hh.ru заработной платы в августе в Республике Коми снизился по сравнению с июльским показателем и составил 26,5 тыс. рублей. Это на 3 тыс. меньше среднего уровня ожидаемой заработной платы в августе (на основе данных из резюме).
В топе актуальных вакансий начала сентября с самой высокой зарплатой в Республике Коми – "Главный геолог" с зарплатой от 250 000 руб.
Топ-5 вакансий сентября с самой большой зарплатой в Республике Коми:
|
Должность
|
Отрасль
|
Размер предлагаемой заработной платы
|
Добыча сырья
|
От 250 000 руб.
|
Заведующий складом ГСМ
|
Транспорт, логистика
|
До 143 000 руб.
|
Продажи
|
От 108 900 до 124 700 руб.
|
Добыча сырья
|
От 79 000 до 110 000 руб.
|
Производство
|
От 80 600 руб.
***При составлении рейтинга не учитывались вакансии без указания размера заработных плат.
В ходе исследования было проанализировано 1 128 вакансии, созданных на портале hh.ru работодателями в Республике Коми в период с 1 по 31 августа 2017 года.
Комиинформ
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