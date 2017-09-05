В Коми 28 девушек решили пойти в армию

5 сентября 2017 года, 10:10 | Сыктывкар
Фото keeppy.com

В Коми 28 девушек подали документы на поступление в российские военные вузы. Об этом на прямой линии в Общественной приемной главы Коми, посвященной призывной кампании, сообщил начальник отдела подготовки и призыва граждан на военную службу Военного комиссариата Коми Владимир Осипенко.

На прямую линию дозвонилась жительница Сосногорска, которая рассказала, что дочь мечтает служить в армии. Один из участников прямой линии – заместитель военного прокурора Воркутинского гарнизона Артем Абрамович пояснил, что девушке после окончания школы необходимо обратиться в пункт отбора на военную службу и пройти медкомиссию либо обратиться в воинскую часть, где будет выдано соответствующий документ (отношение) от командира части.В воинских частях девушки могут служить документоведами, заведующими складами, сотрудниками канцелярии.

В. Осипенко также добавил, что девушки могут поступить в высшее военное учебное заведение.

"В этом году 28 девушек из республики подали документы в военные вузы страны, - добавил он. – Принимает девушек, к примеру, Краснодарское летное училище. В этом году поступило задание всем регионам направить в училище по два человека. Сейчас конкурс составляет 10 человек на место".

Геня Джавршян

  Ключевые слова: служба в армии, девушки
  Рубрика: Общество
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