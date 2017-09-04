Евгений Москвичев: "Число федеральных автодорог в России должно только увеличиваться"

Число федеральных автодорог в России постепенно должно только увеличиваться. При этом таковыми могут становиться и региональные трассы, имеющие значение международных транспортных коридоров.

Такую мысль выразил председатель Комитета Госдумы РФ по транспорту и строительству Евгений Москвичев в ходе осмотра реконструированного участка автодороги Ираель - Малая Пера, передает корреспондент "Комиинформа".

В целом, пояснил он, сейчас в стране соответствуют ГОСТам не более 34% дорог. При этом, региональных дорог сегодня насчитывают почти 780 тысяч.

Задача, поставленная три года назад президентом Владимиром Путиным, - к 2021-му году максимально привести все региональные дороги в нормативное состояние, особенно те, на которых такие работы не проводились свыше 10-12-ти лет.

При этом, заверил парламентарий, в нормативное состояние уже к следующему году будут приведены все федеральные дороги.

Что касается автомобильных дорог регионального значения - это вопрос отдельный и требующий тщательной проработки.

"Поэтому мы и находимся здесь, потому что беспокоимся о том, чтобы дороги республиканские были лучше, чем федеральные, - подчеркнул Е.Москвичев. - Сегодня правительство страны именно поэтому выделяет деньги из акцизов на региональные дороги. Как бы тяжело ни было, мы считаем, что, если в регионе есть дороги, которые можно отнести к международным коридорам, их надо передавать в федеральную собственность".

Е.Москвичев высоко оценил произведённые работы на реконструированном участке Ираль - Малая Пера.

"Сегодня и завтра мы будем находиться и на других трассах и будем принимать решение, чтобы этот эксперимент, пилотный проект республики, распространить на всю Россию", - сказал он, подчеркнув, что федеральных трасс в субъектах страны должно становиться больше.

Сегодня их 54 тысячи, а желательно, чтобы таковых стало не менее ста, выразил позицию Е.Москвичев. Одним из итогов сегодняшней поездки станет заседание транспортного Комитета в Думе, где обсудят вопросы, затронутые в ходе визита в Коми.

"Затем будем принимать решения, чтобы кредиты, под которые такие дороги строятся, были не более 5-7%. Второе - чтобы мы видели, в строительстве и реконструкции каких именно дорог нуждаются регионы, чтобы и сами жители приближённых к таким дорогам населенных пунктов знали, что вопросы эти решаются ", - заключил парламентарий.