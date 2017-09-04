Сергей Гапликов: "Усинск – город с большими перспективами"

В рамках рабочей поездки в Усинск глава Республики Коми Сергей Гапликов встретился с активом молодежного парламента, в состав которого входят представители советов молодых специалистов организаций и предприятий города, сообщает пресс-служба главы Коми.

В ходе встречи Сергей Гапликов отметил, что Усинск – город молодых, и именно они в первую очередь вносят существенный вклад в его развитие. Активисты от молодежи Усинска представили руководителю региона проекты, реализованные при поддержке администрации муниципалитета и предприятий города. Так, в 2016 году при поддержке компании "ЛУКОЙЛ" преобразилась "Молодежная аллея". По инициативе молодых парламентеров в новом здании открылся молодежный центр, создан портал "Усинск молод", появилась велотропа "Пёс" для экстремальной езды.

Во время общения молодые люди затронули тему трудоустройства. Сергей Гапликов заявил, что выбор местных специалистов должен быть приоритетом кадровой политики предприятий и организаций, ведущих свою деятельность на территории республики.

"В своих взаимоотношениях с социальными партнерами – предприятиями региона – мы также включаем такого рода обязательства с их стороны. Мы заинтересованы, чтобы предприятия создавали условия и возможности трудоустройства специалистов, живущих в республике, в том числе, конечно, и молодежи, повышали их профессиональные компетенции", - подчеркнул Сергей Гапликов.

Глава Республики Коми также отметил, что сегодня в тандеме с социальными партнерами создается обширная технологическая и учебная база для повышения квалификации специалистов предприятий и выпускников профессиональных образовательных организаций республики. Создаются Центры компетенций, один из которых открыт в Усинске при участии Ухтинского государственного технического университета.

"Мы будем расширять эту сферу и в нефтегазовой отрасли, и в других направлениях. Технологический задел у нас есть. И мы будем стараться, чтобы в этих проектах были задействованы именно наши местные кадры. Сегодня мы готовы оказать поддержку специалистам, у которых есть желание проявить себя", - сказал Сергей Гапликов.