Лыжники и биатлонисты Коми продолжают подготовку к новому спортивному сезону

4 сентября 2017 года, 16:10 |
Фото Центра спортивной подготовки сборных команд

Группа лыжников и биатлонистов Республики Коми продолжает подготовку к спортивному сезону на выездных сборах в составах сборной России и команды Республики Коми, сообщает Минспорта региона.

По информации отдела спортивной подготовки ГАУ Республики Коми "Центр спортивной подготовки сборных команд", лыжница Юлия Белорукова (тренер Маркус Кремер) в период с 11 по 25 сентября будет находиться на тренировочных сборах в Германии. Ее коллега Ольга Царева (тренер Данила Акимов) отправится на сборы в период с 11 по 29 сентября в п. Токсово Ленинградской области.

Лыжники Алексей Виценко и Илья Семиков (тренер Олег Перевозчиков) с 25 сентября по 5 октября продолжат подготовку к новому спортивному сезону в Испании.

Юниорская сборная по лыжным гонкам (Анастасия Негуца) с 1 сентября в течение 18 дней пройдет тренировочные сборы в Кабардино-Балкарии. Другая команда юниорской сборной по лыжным гонкам под руководством тренера Владимира Стрепнева с 10 по 30 сентября будет заниматься в Болгарии.

С 30 августа в г. Сочи на тренировочных сборах с целью подготовки к новому сезону находятся ведущие спортсмены сборной команды Республики Коми по биатлону под руководством старшего тренера Юрия Майорова.

С 1 сентября на базе ГАУ Республики Коми "ЦСПСК" начали подготовку к зимнему сезону спортсмены паралимпийской сборной республики: Иван Голубков, Мария Иовлева и Ирина Губер.

"Результаты соревнований по гонкам на лыжероллерах в сентябре покажут итоги летних тренировочных мероприятий. Именно на основе полученной информации можно будет делать какие-то корректировки в тренировочном процессе и выходить на заключительный этап подготовки, который пройдет в ноябре" - рассказал главный тренер сборной команды Республики Коми по лыжным гонкам Андрей Нутрихин.

Комиинформ

  Ключевые слова: лыжные гонки
  Рубрика: Спорт
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