Житель Сыктывдинского района обвиняется в покушении на убийство матери, находящейся в беспомощном состоянии

4 сентября 2017 года, 15:42 | Сыктывдинский
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Сыктывдинским подразделением следственного отдела по г.Сыктывкар СУ СК России по Республике Коми завершено расследование уголовного дела в отношении 56-летнего местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии (ч.3 ст.30, п."в" ч.2 ст.105 УК РФ).

По данным следствия, сообщает СУ СК по Коми, фигурант проживал в частном доме вместе с престарелой матерью, не способной в силу возраста и болезни самостоятельно передвигаться. В мае этого года, желая смерти женщины, злоумышленник, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, растопил печь, закрыл заслонку дымохода, перекрыв тем самым отток продуктов горения дров, понимая, что вдыхание угарного газа вызовет отравление организма, потерпевшая не сможет без посторонней помощи выбраться из дома из-за имеющихся у нее физических и психических недостатков. Однако довести до конца задуманное обвиняемый не смог в связи с вмешательством третьих лиц.

Следствием собрана доказательственная база, и уголовное дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

Комиинформ

  Рубрика: Происшествия
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