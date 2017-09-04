В Сыктывкаре увековечат память 28-й Невельской Краснознаменной дивизии

4 сентября 2017 года, 15:00 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачева

Филиал №7 Центральной библиотечной системы Сыктывкара, который располагается на улице Малышева, 14, предложили назвать в честь 28-й Невельской Краснознаменной дивизии. Об этом на совместном заседании постоянных комиссий Совета города 4 сентября рассказал руководитель управления культуры столицы региона Олег Елфимов.

Он отметил, что филиал не только будет носить это название, но и на стене здания, в котором он расположен, появится мемориальная доска. Как пояснил О.Елфимов "Комиинформу", ее установят в сентябре-октябре этого года, если депутаты примут соответствующее решение.

Напомним, заседание Совета Сыктывкара, на котором будет рассматриваться этот вопрос, состоится 8 сентября.

*** 28-я Невельская Краснознаменная стрелковая дивизия — воинское соединение СССР в Великой Отечественной войне. Она была сформирована в декабре 1941 года в Котласе. Больше трети состава были выходцами из Коми АССР. В действующей армии - с апреля 1942-го по апрель 1945-го.

Елена Кабакова

  Ключевые слова: совет сыктывкара, мемориальная доска
  Рубрика: Общество
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