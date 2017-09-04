Простая математика: какую недвижимость Сыктывкар передаст в региональную собственность, а какую примет на баланс

4 сентября 2017 года, 14:30 | Сыктывкар
Фото из архивов "Комиинформа"

В адрес администрации Сыктывкара поступило письмо от республиканского министерства имущественных и земельных отношений с предложением рассмотреть вопрос о передаче из госсобственности в муниципальную жилого помещения по адресу Катаева, 37а. Это комната (№218) площадью 13,3 квадаратных метра. Как пояснила зампред Комитета по управлению муниципальным имуществом города Юлия Чупрова на совместном заседании постоянных комиссий Совета 4 сентября, эта работа носит плановый характер.

Также депутатам предложено рассмотреть возможность передать в республиканскую собственность несколько трансформаторных подстанций. Ю.Чупрова пояснила, что недвижимость будет передана на тот срок, который они будут использоваться для обеспечения бесперебойной работы электросетей. Затем недвижимость вернуть в муниципальную собственность.

Еще один объект, который предлагается передать в госсобственность – первый этаж жилого дома по адресу: улица Боровая, 11. Это здание располагается в микрорайоне Строитель в Эжве. Арендаторов или покупателей на него не нашлось. Поэтому в этих помещениях на основании договора безвозмездного пользования размещается Эжвинская городская поликлиника". После того, как площади передадут в госсобственность, объект хотят передать этому же учреждению в оперативное управление.

Решения о передаче этих объектов из одной собственности в другую будут приниматься депутатами 8 сентября.

Елена Кабакова

  Ключевые слова: совет сыктывкара, недвижимость
  Рубрика: Экономика
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

14:42 04.09.2017
В Сыктывкаре увековечат память 28-й Невельской Краснознаменной дивизии
14:24 04.09.2017
Участок дороги "Малая Пера – Ираель" будет сдан раньше намеченного срока
13:03 04.09.2017
Депутаты Сыктывкара будут решать судьбу трех участков городской земли


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Лента новостей

15:50
В Коми в 2017 году восемь призывников подали заявления на прохождение альтернативной службы
15:47
Житель Сыктывдинского района обвиняется в покушении на убийство матери, находящейся в беспомощном состоянии
14:58
Машины сети "Магнит" чаще всего нарушают правила проезда тяжелогрузов по улицам Сыктывкара
14:50
На трассе "Вятка" в Коми нетрезвый водитель стал виновником ДТП
14:42
В Сыктывкаре увековечат память 28-й Невельской Краснознаменной дивизии

Мы рядом
Виталий. Испытываю проблемы с передвижением. Для поездок периодически нужна простая инвалидная коляска. (Эжва, Сыктывкар)
Светлана и Александр Забоевы. Расскажем, как зарабатывать в интернете, обучим незрячих работе на компьютере. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
«Для меня очень важно видеть изменения в настроении людей»
Посмотреть все интервью







Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео