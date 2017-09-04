Простая математика: какую недвижимость Сыктывкар передаст в региональную собственность, а какую примет на баланс

В адрес администрации Сыктывкара поступило письмо от республиканского министерства имущественных и земельных отношений с предложением рассмотреть вопрос о передаче из госсобственности в муниципальную жилого помещения по адресу Катаева, 37а. Это комната (№218) площадью 13,3 квадаратных метра. Как пояснила зампред Комитета по управлению муниципальным имуществом города Юлия Чупрова на совместном заседании постоянных комиссий Совета 4 сентября, эта работа носит плановый характер.

Также депутатам предложено рассмотреть возможность передать в республиканскую собственность несколько трансформаторных подстанций. Ю.Чупрова пояснила, что недвижимость будет передана на тот срок, который они будут использоваться для обеспечения бесперебойной работы электросетей. Затем недвижимость вернуть в муниципальную собственность.

Еще один объект, который предлагается передать в госсобственность – первый этаж жилого дома по адресу: улица Боровая, 11. Это здание располагается в микрорайоне Строитель в Эжве. Арендаторов или покупателей на него не нашлось. Поэтому в этих помещениях на основании договора безвозмездного пользования размещается Эжвинская городская поликлиника". После того, как площади передадут в госсобственность, объект хотят передать этому же учреждению в оперативное управление.

Решения о передаче этих объектов из одной собственности в другую будут приниматься депутатами 8 сентября.