Грантовый проект "Двор, в котором мы живем" в Сыктывкаре близится к завершению

4 сентября 2017 года, 13:44 | Сыктывкар
Фото ПНИ

Грантовый проект Сыктывкарского психоневрологического интерната "Двор, в котором мы живем" близится к завершению.

За два месяца в рамках проекта практически благоустроили пустующий участок и закупили инвентарь для активного отдыха подопечных учреждения.

Как ранее сообщал "Комиинформ", социальный проект Сыктывкарского психоневрологического интерната (ПНИ) "Двор, в котором мы живем" получил 150 тысяч рублей грантовой поддержки, победив в конкурсе социальных проектов "Активное поколение", инициатором которого выступил благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко.

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Проект предусматривает создание на территории учреждения комфортных условий для активного отдыха, досуга и познавательных занятий проживающих в интернате пожилых граждан и людей с инвалидностью.

Директор Сыктывкарского ПНИ Валерий Коротин рассказал "Комиинформу" о том, что сделано в рамках реализации проекта в течение июля и августа.

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"Сначала мы определились с местом, которое запланировали благоустроить, составили план-схему прогулочной площадки, заключили договоры с поставщиками и приобрели материалы, необходимые для воплощения проекта в жизнь. За прошедшие два месяца в рамках проекта на этом участке проведена работа по укладке брусчатки, смонтированы уличные фонари, установлен и подключен небольшой, но очень симпатичный фонтан, поставлены красивые и удобные скамейки", - перечислил Валерий Коротин. Он добавил, что на благоустроенном участке также завершен монтаж большой веранды, в ближайшее время будет изготовлена и установлена малая веранда.

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Кроме этого, в рамках проекта закуплен инвентарь для активного отдыха, досуга и познавательных занятий проживающих в интернате пожилых граждан и людей с инвалидностью. В целом, отметил, В.Коротин, проект "Двор, в котором мы живем" близится к завершению.

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По его словам, получается уютный дворик, удобный для активного отдыха и общения в любую погоду.

"Мы надеемся, что времяпрепровождение в нем будет способствовать укреплению психологического и физического здоровья пожилых людей и граждан с инвалидностью, которые живут в нашем интернате", - сказал Валерий Коротин.

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Комиинформ

  Рубрика: Общество
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