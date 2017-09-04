Грантовый проект "Двор, в котором мы живем" в Сыктывкаре близится к завершению

Грантовый проект Сыктывкарского психоневрологического интерната "Двор, в котором мы живем" близится к завершению.

За два месяца в рамках проекта практически благоустроили пустующий участок и закупили инвентарь для активного отдыха подопечных учреждения.

Как ранее сообщал "Комиинформ", социальный проект Сыктывкарского психоневрологического интерната (ПНИ) "Двор, в котором мы живем" получил 150 тысяч рублей грантовой поддержки, победив в конкурсе социальных проектов "Активное поколение", инициатором которого выступил благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко.

Проект предусматривает создание на территории учреждения комфортных условий для активного отдыха, досуга и познавательных занятий проживающих в интернате пожилых граждан и людей с инвалидностью.

Директор Сыктывкарского ПНИ Валерий Коротин рассказал "Комиинформу" о том, что сделано в рамках реализации проекта в течение июля и августа.

"Сначала мы определились с местом, которое запланировали благоустроить, составили план-схему прогулочной площадки, заключили договоры с поставщиками и приобрели материалы, необходимые для воплощения проекта в жизнь. За прошедшие два месяца в рамках проекта на этом участке проведена работа по укладке брусчатки, смонтированы уличные фонари, установлен и подключен небольшой, но очень симпатичный фонтан, поставлены красивые и удобные скамейки", - перечислил Валерий Коротин. Он добавил, что на благоустроенном участке также завершен монтаж большой веранды, в ближайшее время будет изготовлена и установлена малая веранда.

Кроме этого, в рамках проекта закуплен инвентарь для активного отдыха, досуга и познавательных занятий проживающих в интернате пожилых граждан и людей с инвалидностью. В целом, отметил, В.Коротин, проект "Двор, в котором мы живем" близится к завершению.

По его словам, получается уютный дворик, удобный для активного отдыха и общения в любую погоду.

"Мы надеемся, что времяпрепровождение в нем будет способствовать укреплению психологического и физического здоровья пожилых людей и граждан с инвалидностью, которые живут в нашем интернате", - сказал Валерий Коротин.