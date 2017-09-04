Депутатам Совета Сыктывкара предложили оплачивать прогулы на работе

4 сентября 2017 года, 12:40 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачева

Работающие депутаты Совета Сыктывкара получат право возместить недополученную зарплату. Этот вопрос обсуждался 4 сентября на совместном заседании постоянных комиссий.

Как пояснил начальник управления по обеспечению деятельности Совета Александр Филиппов, аппарат будет рассылать работодателям уведомления о вызове депутатов с основного места работы. Затем в учреждении, в котором работает народный избранник, будет подписываться соответствующий приказ. На его основании депутаты смогут получить компенсацию за пропущенный на работе день в размере 1000 рублей. Возмещение можно получить за посещение заседаний постоянной комиссии, совместного заседания комиссий и заседаний Совета города. В общей сложности – до 3000 рублей в месяц.

Пользоваться компенсацией неработающие пенсионеры, являющиеся депутатами, не могут. Кроме того, будет вестись табель явки депутатов на заседания. Те депутаты, которым эта компенсация не нужна или невыгодна, могут от этой возможности отказаться.

"Так как нередко депутаты прогуливают заседания из-за того, что их не отпускают с работы, или это влияет на их материальное положение, мы решили предоставить такую возможность", - пояснила председатель Совета Сыктывкара Анна Дю.

Решение вводить ли возможность получить компенсацию будет принято на заседании Совета города 8 сентября.

Елена Кабакова

  Ключевые слова: совет сыктывкара, компенсация, депутаты
  Рубрика: Экономика
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