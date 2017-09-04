Два председателя постоянных комиссий Совета Сыктывкара отказались от оплаты труда

Аппарат Совета столицы Коми предложили сократить на три штатных единицы. Этот вопрос был рассмотрен на совместном заседании постоянных комиссий 4 сентября.

Как пояснила председатель Совета Анна Дю, с 1 сентября два сотрудника написали заявление на увольнение в связи с переходом на другую работу. После совещания, было решено, что обязанности могут быть распределены между сотрудниками аппарата.

"На место Олега Азарова, который руководил аппаратом, будет назначен Александр Филиппов. Те должностные обязанности, что лежали на уволившихся сотрудниках будут распределены без ущерба для качества работы Совета. В аппарате будет на постоянной основе работать шесть человек", - пояснила А.Дю.

Кроме того, заявления на переход на работу на непостоянной основе (не оплачивается из бюджета) написали председатели постоянных комиссий Совета по бюджету, налогам и экономическому развитию и по социальным вопросам Надежда Цветкова и Светлана Литвина. Они также заверили, что и на удаленной работе смогут выполнять все свои обязательства.

"За календарный год с учетом этих сокращений нам удастся сэкономить до 3,5 миллиона рублей. С учетом, что решение будет приниматься в сентябре, к 1 января 2018 года нам удастся сохранить около 1 миллиона рублей. Эти средства мы передадим в бюджет города. Их мы попросим направить на благоустройство общественных территорий", - заявила А.Дю.