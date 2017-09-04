Суд продлил на месяц домашний арест экс-главы Коми Торлопова

4 сентября 2017 года, 9:58 |
Фото РИА Новости

Басманный суд Москвы продлил до 6 октября срок домашнего ареста экс-главы Коми Владимира Торлопова, признавшего вину по делу о мошенничестве и создании преступного сообщества, заявили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении Торлопову срока домашнего ареста еще на один месяц", — сказала представитель суда.

Торлопов обвиняется в создании и руководстве преступным сообществом совместно с экс-главой Коми Вячеславом Гайзером (Гайзер сменил Торлопова на этом посту в 2010 году) и бывшим зампредом правления ГК "Ренова" Александром Зарубиным, а также в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, в результате преступных действий Торлопова государству причинен ущерб не менее чем на 2,5 миллиарда рублей. Как сообщали в СК РФ, бывший чиновник признал вину по инкриминируемым статьям

Комиинформ

  Рубрика: Право
  • 0
  • 0
  • 2
  • 0
  • 1

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Видео

Лента новостей

10:42
В Койгородском районе водитель Nissan получил серьезные травмы в дорожной аварии
10:37
С 15 сентября родители школьников в Коми смогут проверять электронные дневники своих детей только через портал госуслуг
10:30
Александр Бурцев: "Мы должны жестко реагировать на попытки разжигания межнациональной и межрелигиозной розни"
10:24
Под Ухтой мотоциклист, не справившись с управлением, "вылетел" в кювет
10:00
Суд продлил на месяц домашний арест экс-главы Коми Торлопова

Мы рядом
Виталий. Испытываю проблемы с передвижением. Для поездок периодически нужна простая инвалидная коляска. (Эжва, Сыктывкар)
Светлана и Александр Забоевы. Расскажем, как зарабатывать в интернете, обучим незрячих работе на компьютере. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
«Для меня очень важно видеть изменения в настроении людей»
Посмотреть все интервью







Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus
Смотреть видео