Суд продлил на месяц домашний арест экс-главы Коми Торлопова

Басманный суд Москвы продлил до 6 октября срок домашнего ареста экс-главы Коми Владимира Торлопова, признавшего вину по делу о мошенничестве и создании преступного сообщества, заявили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении Торлопову срока домашнего ареста еще на один месяц", — сказала представитель суда.

Торлопов обвиняется в создании и руководстве преступным сообществом совместно с экс-главой Коми Вячеславом Гайзером (Гайзер сменил Торлопова на этом посту в 2010 году) и бывшим зампредом правления ГК "Ренова" Александром Зарубиным, а также в мошенничестве в особо крупном размере.

По данным следствия, в результате преступных действий Торлопова государству причинен ущерб не менее чем на 2,5 миллиарда рублей. Как сообщали в СК РФ, бывший чиновник признал вину по инкриминируемым статьям