В Ухте по вине хозяина сгорела крыша частной бани

В Ухте по вине владельца сгорела крыша частной бани. Пожар в деревянном одноэтажном строении произошел вчера в 19:27.

Как уточнили "Комиинформу" в МЧС по региону, инцидент случился в садово-огородном товариществе "Аэрофлот". На улицу Малиновая пожарные подразделения Ухты прибыли через девять минут.

В тушении принимали участие две единицы техники и девять специалистов личного состава пожарной охраны.

Пожар удалось ликвидировать в 20:50 на площади 16 "квадратов". В инциденте "пострадала" только сама постройка: в огне полностью сгорела ее кровля.

Предварительная причина возгорания - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи со стороны хозяина бани.