Минтранс законодательно определит понятие "ручная кладь"

4 сентября 2017 года, 8:00 |
Фото Getty Images

Минтранс разработал законопроект об изменении нормативных актов в части провоза багажа, в частности, ведомство намерено законодательно закрепить понятие "ручная кладь" и зафиксировать перечень вещей, которые пассажир сможет брать с собой в самолет бесплатно, пишут "Известия".

Проект разработан межведомственной рабочей группой, созданной по инициативе Минтранса. Законопроект должен не только закрепить понятие "ручная кладь", но и регламентировать возможность суммирования багажа, если пассажиры летят вместе. Предлагается установить ограничение для суммируемого багажа в 30 кг.

Этот пункт вызывает наибольшее число вопросов, так как остается неясным, какое число предметов можно пронести в самолет одновременно.

"В нормативах Минтранса, которые действуют до сих пор, речь идет о том, что каждая авиакомпания обязана принять к бесплатной перевозке не менее 10 кг багажа, включая вещи, находящиеся при пассажире. Это давало возможность авиакомпании лавировать. По новым нормам каждый пассажир будет иметь право внести в самолет не менее 5 кг ручной клади", — сказал "Известиям" член рабочей группы от Совета Федерации сенатор Александр Башкин.

Авторы документа пояснили, что при формировании окончательного варианта документа будут учтены пожелания пассажиров.

Комиинформ

  Рубрика: Экономика
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