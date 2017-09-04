В Сыктывкаре капитально отремонтируют будущее здание вытрезвителя

На сайте госзакупок завершился аукцион на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту здания будущего вытрезвителя в Сыктывкаре.

Начальная максимальная цена контракта составила 1,7 млн.руб

Двухэтажное здание расположено по адресу Дырнос, д.3/11. Открытие медвытрезвителя планируется не ранее марта 2018 года.

Как следует из техзадания, в нем предполагаются отделение для временного помещения лиц, находящихся в состоянии опьянения, утративших способность передвигаться и ориентироваться в окружающей обстановке; кабинет медосвидетельствования; клинико-диагностическая лаборатория.

Появление вытрезвителя, по информации заказчика, позволит создать условия для вытрезвления, оказания первой медицинской помощи, снижения смертности от внешних причин (переохлаждение, механическая асфиксия и другие) и ограничения пациентов медицинских организаций от нетрезвых граждан. Кроме того, лица, находясь в состоянии опьянения, нередко сами совершают правонарушения или становятся объектами преступных посягательств.

Вход в кабинет медицинского освидетельствования оборудуют для инвалидов и маломобильных групп населения.

Сейчас кабинет располагается в жилом здании по ул. Катаева, д. 3. Освободившиеся площади передадут для кабинетов участковых врачей психиатров-наркологов.

На втором этаже здания наркологического диспансера планируется размещение клинико-диагностической лаборатории с химико-токсикологическими исследованиями. Действующая лаборатория на Сысольском шоссе не соответствует требованиям санитарного законодательства. В связи с закупкой нового оборудования потребуется расширение рабочей зоны. Непосредственное расположение КДЛ с кабинетом медицинского освидетельствования позволит максимально сократить время проведения исследования биологического материала и получить результаты в кратчайшие сроки для предоставления сотрудникам МВД.

Как пояснили в Минздраве Коми, 13 июля администрация Сыктывкара получила здание в м. Дырнос 3/11 в безвозмездное пользование.

На нужды будущего вытрезвителя из республиканского бюджета выделено 7,4 млн. рублей. Деньги еще не израсходованы.

Здание в м. Дырнос имеет назначение "административное здание", собственником его был ЗАО "Комигражданстрой". Помещения не эксплуатировались более семи лет и требует капитального ремонта. Здание не имеет собственных инженерных коммуникаций и требует подключения канализации, водоснабжения, теплоснабжения, электроснабжения, а для этого необходимо произвести инженерно-геодезические и инженерно-геологические изыскания, и осуществить подвод к зданию новых коммуникаций. В целях заключения договоров тепло-, энерго,- водо- снабжения на сегодняшний день запрошены технические условия у ресурсоснабжающих организаций для подключения здания к сетям.

Функционально здание требует подъездные пути, подъезды, ремонт помещения и кровли. Все конструкции должны соответствовать требованием пожарной безопасности, санитарно-эпидемическим нормам, иметь вентиляцию и быть доступными для инвалидов.