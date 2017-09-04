Под захватывающие аккорды "БИ-2" Ухта отметила праздник газовиков и нефтяников

Захватывающим концертом российской рок-группы БИ-2 завершила Ухта отмечать День работников нефтяной и газовой промышленности. В этот же день, 3 сентября, крупнейшее предприятие газовой отрасли региона "Газпром трансгаз Ухта" подвело черту в многомесячном праздновании своего полувекового юбилея.

Выступление музыкантов прошло напротив Комсомольской площади, у обновленного здания Городского Дворца Культуры. За несколько часов до основного шоу на "разогреве" здесь развлекали публику ухтинские артисты и коллективы.

Артисты появились, как и было запланировано, в 21 час и ни минутой позже. Эффектное затемнение на сцене, первые аккорды и зритель "взревел".

БИ-2 (для справки) - одна из самых успешных и популярных рок-групп в России. Образована в 1988-м году в Белоруссии. Её основатели и бессменные участники: Александр Уман, или Шура Би-2 (соло-гитара, вокал) и Егор Бортник, или Лёва Би-2 (основной вокал).

В состав команды также входят: Андрей Звонков (гитары), Макс Лакмус (бас-гитара), Борис Лифшиц (ударные, перкуссия) и Ян Николенко (бэк-вокал, клавишные, флейта, перкуссия).

Сейчас музыканты завершают работу над десятым студийным альбомом "Горизонт событий", релиз которого запланирован на осень.

Вчера пелись, в основном, старые добрые хиты, известные как из альбомов самих артистов, так и из любимых фильмов. В какой-то момент возникло ощущение, что вся Ухта запела в едином порыве "Полковнику не пишет" из "Брат-2" Балабанова и "Вечная призрачная встречная" ("О чем говорят мужчины").

Завораживающий "Мой рок-н-ролл" Шура пел, по большей части, вместе с публикой, позволив и ей насладиться текстом и звуком.

С самим зрителями коллектив общался сдержанно, иногда поздравляя ухтинцев с праздником. Однако пришедшие на концерт в обиде на Шуру и Лёву вряд ли остались. Хватало исполнения и визуальных эффектов.

Восторг выражают и пользователи Instagram, постепенно выгружая в соцсети отснятое с бурными комментариями.

Еще перед началом действа группа, сопровождающая артистов, пояснила: Александр и Егор не очень контактны со зрителем в обычном понимании. Общение происходит, в основном, через музыку.

Отдельного пресс-подхода артисты так же устраивать не стали и, на пару минут выйдя из гримерки ГДК, сказали, что о них "и так все можно узнать из соцсети и просторов интернета".

По примерным подсчетам организаторов, концерт в центре "Жемчужины Севера" собрал не менее 30-ти тысяч человек.