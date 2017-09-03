В Корткеросском районе найдены артефакты эпохи бронзы и позднего железного века

Ученые совместно со студентами в очередной раз исследовали окрестности поселка Подтыбок Корткеросского района Коми.

Полевые работы здесь ведутся с 2013 года, а в этом сезоне их посвятили изучению южной и западной части поселения Подты 7.

В июле 2017 года археологи Института языка, литературы и истории Коми НЦ УрО РАН и студенты института истории и права СГУ им. Питирима Сорокина сделали ряд открытий.

По словам начальника Эжольского археологического отряда, младшего научного сотрудника отдела археологии ИЯЛИ Анастасии Белицкой, в раскопе найдены вещи, относящиеся к двум культурно-хронологическим комплексам: эпохе бронзы и позднему железному веку.

Первые представляют собой каменные изделия: кремневые скребки и наконечники стрел, отбойники из гальки и сланцевые шлифованные плитки. Одной из интересных находок стала вытянутая фигурка, изготовленная на пластинчатом отщепе, назначение которой пока точно не известно. Она могла служить для сверления, однако, не исключено, что артефакт имел сакральные функции. Датируется комплекс серединой II тыс. до н.э. и относится к атаманнюрской археологической культуре.

К позднему железному веку принадлежат фрагменты керамических сосудов и металлические вещи: обломок бронзовой круглой бляхи, служившей украшением, и остатки бронзовой согнутой пластинки и железного ножа. Как и в прошлом полевом сезоне, найдены свидетельства металлургического производства: части тигля – сосуда для плавки метала, льячка – чашечка для розлива расплавленного металла и шлаки. Аналогии инвентарю позволяют датировать его V–VI вв. н.э. и отнести к раннему этапу ванвиздинской культуры.

Вероятно, в этот период Подты 7 было поселением-мастерской, где занимались изготовлением бронзовых вещей. Его обустроили на том же месте, где тремя тысячелетиями ранее, в бронзовом веке, жил коллектив охотников и рыболовов, что привело к смешению двух комплексов.