Спасатели Коми прибрались в заказнике "Белом" Усть-Вымского района

В рамках проведения Всероссийского экологического субботника "Зеленая Россия" на территории заказника "Белый" в Усть-Вымском районе вновь собрались команды защитников природы.

Работники министерств и различных ведомств республики, волонтеры экологических движений, все, кто неравнодушен к проблеме сохранности наших лесов, чистоте рек и озер. Традиционно, одними из первых откликнулись на призыв экологического движения сотрудники МЧС России по Коми.

Первый замминистра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Коми Роман Полшведкин рассказал о том, что заказник "Белый" один из самых посещаемых в республике, и, к сожалению, к концу сезона сбора даров леса заказник очень сильно замусорен.

Начальник Главного управления МЧС России по Коми Александр Князев, в свою очередь, отметил, что в Год гражданской обороны участие в субботнике стало самым массовым.

Действительно, от республиканского Главка МЧС и подчиненных подразделений в уборке территории заказника приняли участие более ста человек. Сотрудники МЧС приехали на субботник семьями. Даже дети, родители которых служат в спасательном ведомстве, старательно помогали взрослым в борьбе с мусором.

Организаторы экологической акции оценили массовое стремление спасателей бороться за чистоту природы. Вместе с вымпелом участника субботника команде МЧС был вручен сертификат на посещение тренажерного зала в одном из спортивных центров Сыктывкара. Детвора получила большой пакет вкусных конфет.

Сотрудники спасательного ведомства не остались в долгу. После окончания субботника, когда его участники изрядно проголодались, всех ожидала вкуснейшая уха, приготовленная специалистами Центра ГИМС МЧС России по Республике Коми. К горячему чаю оказались готовы замечательные пироги. Их появление было неслучайно. За несколько дней до субботника среди отделов, управлений и подразделений МЧС был объявлен кулинарный конкурс. Итоги подвели на субботнике.

Не менее десяти пирогов с разнообразной начинкой предстали перед публикой. Специалисты кадровой службы Главного управления приготовили пирог в виде медали, посвященной одновременно 85-летию ГО и "Зеленной России". Специалисты управления гражданской защиты испекли пирог в виде противогаза. Победителем же конкурса стали кулинары из 1 отряда федеральной противопожарной службы по РеспуКоми. Они изготовили пирог в виде эмблемы Года гражданской обороны.