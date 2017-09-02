Министр физической культуры и спорта Коми Николай Бережной посетил Ухту

Министр физической культуры и спорта Республики Коми Николай Бережной посетил с рабочей поездкой Ухту. Он встретился со спортивной общественностью города, провел рабочее совещание с руководством муниципалитета, провел прием граждан по личным вопросам. Об этом "Комиинформу" сообщили в пресс-службе Минспорта региона.



В начале визита Николай Бережной встретился руководителем администрации города Магомедом Османовым, заместителем руководителя администрации Ухты Мариной Метелевой, начальником городского управления физической культуры и спорта Ларисой Сизовой.





Один из вопросов, которые обсудили стороны – финансирования отрасли "Физическая культура и спорт" в Ухте.



"Мы планируем бюджет будущего года. Порядка 200 млн рублей будет направлено на социальную сферу, куда входит и спортивная отрасль. Сегодня мы решаем вопросы, связанные с ремонтом спортивных объектов. Частично завершена отделка фасада СК "Нефтяник", в Ледовом дворце установлен лифт. Также администрация нашла дополнительные средства для ремонта городского бассейна. До конца года малый бассейн в МУ "СШ "Юность" будет введен в эксплуатацию", - рассказал Магомед Османов.



Также Николай Бережной поднял тему перехода детско-юношеских спортивных школ н на программы спортивной подготовки. Как сообщил министр, на первом этапе будут задействованы базовые виды спорта: лыжные гонки, биатлон, бокс, тяжелая атлетика и плавание.

Лариса Сизова озвучила ряд вопросов организационно-методического характера. По всем вопросам были даны необходимые пояснения.



В ходе встречи ее участники обсудили строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в Ухте с двумя борцовскими коврами (30х18), боксерским рингом (18х18) и залом для аэробики или тренажерным залом.



"Весной состоялся аукцион, победителю отправлены проект и сметная документация. До конца года мы этот вопрос решим, и в начале 2018-го года запустим проект ", - пообещал М.Османов.



По мнению Николая Бережного, с учетом соблюдения всех необходимых процедур, строительство должно завершиться в 2019 году.



Градоначальник Ухты со своей стороны поднял вопрос о стимулировании тренеров.



"Мы много говорим об успехах наших спортсменов на мировой арене – все это правильно. Но, к сожалению, забываем тех людей, которые увидели и раскрыли эти таланты – о первых тренерах. Ведь тот же Дмитрий Алиев – звезда мировой величины состоялся как спортсмен здесь, в Ухте. Наши тренеры выпускают ребят в большой спорт и остаются незамеченными. Никто их не вспоминает, по телевизору звучат совсем другие имена. Хотелось бы, чтобы было какое-то поощрение этим людям" - продолжил М.Османов.



"Предлагаю вам проявить инициативу, развивать эту тему. Со своей стороны обещаю, Министерство физической культуры спорта Республики Коми поддержит вас в этом на сто процентов", - заявил Н.Бережной.





В Ледовом дворце спорта имени Сергея Капустина состоялась встреча со спортивной общественностью. Николай Бережной вручил награды регионального Минспорта ухтинским представителям отрасли. Почетной грамотой Министерства физической культуры и спорта Республики Коми наградили Александра и Галину Илющенко. Наталья Вдовенко, Елена Лыюрова, Александр Николаев, Татьяна Орловская и Светлана Углова были удостоены грамоты регионального Минспорта. Наталье Моториной и Александру Еремину вручили благодарности Минспорта Республики Коми.

В ходе диалога Николаю Бережному задали ряд вопросов. Некоторые из них касались финансирования соревнований, проведения тренировочных сборов, покупки спортивного инвентаря. Другие вопросы были посвящены летнему отдыху юных спортсменов.

"У нас подготовка проходит круглый год. Когда дети отдыхают в лагерях, у них нет возможности тренироваться, поскольку учреждения не имеют площадок. Возможно ли организовать отдых именно в ДОЛы спортивной направленности?", - задал вопрос один из присутствующих.

"Путевки для детей нам выделяет Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми. Мы со своей стороны можем им рекомендовать то или иное место отдыха юных спортсменов, и, надо сказать, к нам прислушиваются. Отмечу, в этом году часть спортсменов отдыхали в лагере "Смена", как раз-таки оснащенном спортивными площадками. И тренеры, и дети приехали очень довольными, так что работа в этом направлении ведется", - отметил Н. Бережной.



Желающие обсудить вопросы индивидуально остались на прием министра по личным вопросам. В частности, на приеме побывал руководитель МУ "Спортивная школа "Юность" Егор Русских.



"Есть ли возможность проведения семинаров для тренеров по плаванию. Выезжать куда-то за пределы Республики для наших специалистов затратно. Быть может, пригласить тренера к нам в Ухту?", - поинтересовался Егор Русских.



Николай Бережной предложил провести семинар в рамках соревнований СЗФО по плаванию, который состоится этой осенью в Сыктывкаре. По его мнению, это полезный опыт для специалистов не только Ухты, но всей республики, и состязания – отличный повод собрать всех тренеров вместе.



"Ухта перспективный город в отрасли физической культуры и спорта. Последние годы она является серьезным конкурентом Сыктывкару и все чаще завоевывает первые и призовые места на официальных соревнованиях. Отрадно видеть заинтересованность администрации города в развитии спорта в Ухте. Несмотря на трудности, эта поддержка сегодня отчетливо видна и, думаю, поспособствует появлению в скором времени новых спортивных объектов и, конечно, восхождению новых звезд спорта", - подытожил Н.Бережной.