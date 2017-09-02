"Единая Россия" провела в Коми акцию "Собери ребенка в школу"

2 сентября 2017 года, 17:15 | Сыктывкар
Фото: ЕР

По поручению Секретаря Коми регионального отделения партии "Единая Россия" Василия Смалия в республике прошла акция "Собери ребенка в школу" В рамках акции портфели и канцтовары получил 61 первоклассник, находящийся в семье, воспитывающей пять и более детей и имеющей статус малоимущей, пояснили "Комиинформу" в пресс-службе партии..

Как рассказал Василий Смалий, акция проводится в республике не первый год.

"Мы организовали сбор канцелярских принадлежностей, портфелей и вещей, которые могут пригодиться детям в обучении. В акции приняли участие не только депутаты, но и рядовые партийцы, организации и неравнодушные люди", – отметил Василий Смалий.

В преддверии Дня знаний и начала учебного года подобные акции проходят и в субъектах Российской Федерации.

"Там, где необходима помощь, Партия готова активно подключаться к проблемам. Дети – наше будущее, и вопросы их воспитания, подготовки к школе мы не можем оставить без надлежащего внимания", – подчеркнула председатель Комиссии Президиума Генерального совета "Единой России" по работе с обращениями граждан к Председателю Партии Галина Карелова.

Также в День знаний все ученики младших классов региона получили уникальный Дневник школьника. В этом году для издания выбрана концепция "Удивительная Республика Коми". В дневнике собрана информация о достопримечательностях и необычных фактах региона. Изданию дневника предшествовала большая подготовительная работа с привлечением экспертов.

Первый дневник в рамках проекта "Единой России" был издан в 2014 году. Он носил краеведческий характер и содержал главные сведения о каждом из 20 муниципальных образований региона; получил "в народе" название "малой энциклопедии республики". Второй дневник был издан в 2015 году. Он был посвящён 70-летию Великой Победы и содержал сведения о вкладе Республики Коми в Победу, Героях Советского Союза и полных кавалерах ордена Славы, имена которых вошли в Книгу Памяти республики. В 2016 году главный документ школьника был посвящен 95-летию Коми.

Комиинформ

  Ключевые слова: образование, коми, Единая Россия, дети, акция
  Рубрика: Политика
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