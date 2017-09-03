В Воркуте изменили подход к подготовительным дорожным работам

3 сентября 2017 года, 9:00 | Воркута
Фото администрации Воркуты

В мэрии Воркуты изменили подход к проведению ремонтно-дорожных кампаний. Об этом "Комиинформу" сообщили в администрации Заполярья.

Теперь затратные по времени подготовительные работы к летнему асфальтированию будут начинаться осенью. В частности, к ним относится снятие старого асфальтового полотна посредством дорожной фрезы и установка выравнивающего слоя.

Подготовительные работы уже выполнены на ул. Комарова – здесь срезали полотно фрезой и местами положили выравнивающе-подстилающей слой.

Также в сентябре и октябре дорожной фрезой планируется частично или полностью срезать асфальтовое полотно, не отвечающее требованием безопасности дорожного движения на участках:

- ул. Тиманская вдоль Городской больницы (объездная дорога)

- ул. Димитрова от здания ГИБДД до остановки маг. "Печора"

- ул. Московская до перекрестка с ул. Парковой

- участок на ул. Ленинградской (центральный вход в городской парк)

- б. Пищевиков от дорожной развязки "Холодильник" до ул. Мира.

"Участки дорог, которые будут предварительно подготовлены этой осенью, начнут асфальтировать летом 2018 года, – пояснил советник мэра Александр Литвинов. – Окончательный список дорог, где пройдет капитальный ремонт, будет опубликован предстоящей весной. Руководитель администрации Игорь Гурьев с республиканским правительством работает над привлечением дорожной программы и дополнительного финансирования в Воркуту".

Комиинформ

  Ключевые слова: ремонт, дороги, Воркута, бюджет, администрация
  Рубрика: Экономика
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