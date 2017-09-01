Акция МЧС в Княжпогостском районе: детям - праздник, главе района - огнетушитель

Сегодня, в День знаний, на стадионе средней школы №1 города Емва состоялся грандиозный праздник. Уже 12 год подряд Главное управление МЧС России по Коми проводит социальную акцию "МЧС России: мы первыми приходим на помощь!". Стало доброй традицией проводить акцию 1 сентября – в День знаний. География ежегодной акции обширна: с 2005 года она побывала во многих городах и районах нашей республики. И везде акция находила поддержку и теплые отклики жителей. В этом году было решено провести акцию в административном центре Княжпогостского района Республики Коми – городе Емва.

2017 год в системе МЧС России объявлен Годом гражданской обороны. В этом году вопросам гражданской обороны уделяется особое внимание, в том числе в образовательных учреждениях. Поэтому на акции важное место занимала тема гражданской защиты, обучение детей знаниям в области ГО, освоение ими средств индивидуальной защиты от опасных веществ.

На площади собрались и дети, и взрослые: дошкольники, школьники и их родители, педагоги, и простые горожане. Кроме сил и средств Княжпогостского пожарно-спасательного гарнизона, в город прибыла современная техника из столицы Коми, чтобы как можно ярче и масштабнее раскрыть жителям района весь потенциал и возможности МЧС России.

Мероприятие торжественно открыл начальник Главного управления МЧС по Коми Александр Князев. В своем приветственном слове он поздравил всех школьников, родителей и учителей с Днем знаний, пожелал всем детям безопасного учебного года, и чтобы эта акция стала для них важным и полезным уроком по основам безопасности жизнедеятельности.

Руководитель администрации Княжпогостского района Вячеслав Ивочкин поблагодарил пожарных и спасателей за масштабный праздник безопасности, который они подготовили для жителей города и района, поздравил всех с Днем знаний и пожелал, чтобы спасатели и пожарные демонстрировали свои профессиональные навыки только на таких акциях, как сегодня. Как оказалось, у главы районной администрации буквально вчера был День рождения. От лица сотрудников спасательного ведомства начальник республиканского Главка МЧС подарил В.Ивочкину форменную футболку и оранжевый берет спасателя. А специалисты Коми республиканского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества подарили имениннику небольшой огнетушитель.

На стадионе было развернуто сразу несколько площадок для проведения различных мероприятий. Конечно, в Год гражданской обороны особое внимание было направлено на освоение детьми и педагогами средств индивидуальной защиты. Для этих целей сотрудники МЧС установили специальную палатку для испытания противогазов.

Как руководитель гражданской обороны Княжпогостского района Вячеслав Ивочкин одним из первых надел противогаз и вошел в задымленную палатку, показав пример и взрослым, и детям. У палатки сразу же собралась большая очередь желающих проверить себя в "опасной обстановке".

Опасаться, впрочем, было нечего, ведь сотрудники МЧС применили генератор безопасного театрального дыма. Но многие из ребят, кто заходил в задымленную палатку, не догадывались об этом и чувствовали себя настоящими героями. Опытный инструктор обучал школьников, как следует правильно надевать противогаз. Специалисты по гражданской защите объясняли школьникам и педагогам принципы действия приборов химической и радиационной разведки, предназначение различного рода дозиметров.

Большую часть стадиона занимала специальная техника - современные пожарные и спасательные автомобили. Ребята и взрослые могли узнать об особенностях каждой основной и вспомогательной машины. Любой желающий мог забраться в кабину огромной красной машины и посидеть за рулем. Дети с интересом исследовали каждый сантиметр техники. Особое восхищение вызвал у зрителей огромный автоколенчатый подъемник (АКП-50), предназначенный для спасения людей и тушения пожаров на высоте 50 метров.

Огнеборцы и спасатели устроили настоящее шоу с целым каскадом различных действий по спасению людей. Пожарные-спасатели показали работу подразделений по спасению пострадавшего в дорожно-транспортном происшествии.

Огнеборцы продемонстрировали различные способы тушения огня и спасения людей при бытовом и лесных пожарах.

Любой желающий смог на практике научиться пользоваться огнетушителями различных типов. Этому их вместе с инспекторами надзорной деятельности учили специалисты Коми республиканского отделения ВДПО. Для самых маленьких зрителей были организованы викторины и конкурсы на пожарно-спасательную тематику. Для ребят постарше было организовано боевое развертывание: струей из пожарного ствола нужно было сбить мяч, установленный в качестве мишени.

Помимо развлечений на акции работали "консультационные столы" по вопросам государственного пожарного надзора, государственной инспекции по маломерным судам, по кадровым вопросам. Специалисты управления гражданской защиты ГУ МЧС России по Коми рассказывали об истории становления гражданской обороны в России и в Коми крае, объясняли, какие задачи выполняет ГО. Все мечтающие стать профессионалами спасательного дела смогли узнать об учебных заведениях, готовящих спасателей.

Праздничное настроение создавали солисты ансамбля Главного управления "Пламя-21". Вокалисты исполнили свои самые известные песни, посвященные героической работе сотрудников спасательного ведомства нашей страны.