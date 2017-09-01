На пути в Школу искусств Сыктывкара открылась "Аллея-галерея".

Проект представляет собой благоустроенную дорожку, обрамленную замечательными картинами, созданными учениками художественного отделения. Благоустройство было выполнено в рамках регионального проекта "Народный бюджет".

Как обещают организаторы, изображения будут регулярно сменяться, чтобы работы воспитанников школы видели жители города. Встречает гостей аллеи арт-объект в форме совы, как символ мудрости и знаний. Проект важен и с практической точки зрения - раньше вместо чистой дорожки посетители школы искусств были вынуждены добираться от остановки до дверей учреждения по тропинке.

На церемонии открытия гостей приветствовала заместитель главы Сыктывкара Елена Семейкина: "Поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного года. Отрадно, что открытие нашего проекта "Аллея-галерея" проходит именно сегодня. Школа искусств получила грант и успешно реализовала проект, открывающий дверь в мир искусства самым юным жителям Сыктывкара".

Идея проекта "Аллея-галерея" принадлежит преподавателям Школы искусств: Галине Уласевич, Ольге Гусевой и Анне Симоновой.

Всего в рамках регионального проекта "Народный бюджет" были поддержаны пять проектов города Сыктывкара. Один из них – тренажерный комплекс для круглогодичного пользования в Верхней Максаковке – был открыт в День 96-летия Республики Коми. Еще три проекта будут воплощены в жизнь в ближайшее время, сообщает сыктывкарская мэрия.

*** Проект "Народный бюджет" запущен главой Республики Коми Сергеем Гапликовым в прошлом году.