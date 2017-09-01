Уральские палеонтологи обнаружили кладбище пещерных медведей в верховьях реки Печора, пишет "Трибуна".

По словам старшего научного сотрудника Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Павла Косинцева, в верховьях р. Печоры обнаружены разные особи – от молодых до старых. Примерный возраст находок — около 40 тысяч лет. Останки достаточно хорошо сохранились из-за микроклимата, который был в пещере.

Теперь ученым предстоит исследовать останки, в частности, изучить особенности морфологии и то, как эти животные жили на Севере. Уральские палеонтологи планируют в следующем году вернуться в пещеру, чтобы продолжить исследования.

Экспедиция ученых из Екатеринбурга была удачной, считает археолог Института языка, литературы и истории КНЦ кандидат исторических наук Игорь Васкул. Целое кладбище пещерных медведей – это интересная находка. Между тем в Сыктывкаре в музее Института геологии КНЦ уже хранятся черепа пещерного медведя. Видовое название "пещерный" этот медведь получил, поскольку его кости во множестве находят в пещерах.

Ранее ученые говорили, что этот род медведей погубили "пещерные" болезни: скелеты этих зверей носят уродливые следы рахита, ревматизма и других артритов, неизменных спутников сырости и мрака — искривленные суставы, сросшиеся позвонки, костные опухоли и наросты, деформированные челюсти.

Судя по ископаемым останкам, именно пещерный медведь являлся обладателем самого крупного черепа среди всех представителей семейства. Череп некоторых крупных самцов достигал полуметровой и более длины.

В Коми останки древнего хищника находили также близ Печоры — в Печоро-Илычском заповеднике, в Медвежьей пещере – первой известной палеолитической стоянке. Кстати, именно здесь было сделано сенсационное открытие – найдены следы обитания палеолитического человека.

Основной охотничьей добычей первобытного человека, обитавшего в Медвежьей пещере, был северный олень. Ученые полагали, что пещера служила лагерем охотников. Следы жилища не найдены, но есть предположение, что обитатели пещеры укрывались от холода и голода под каким-то навесом или в закрытом жилище, для сооружения которого использовались рога северного оленя.

В культурном слое пещеры найдено более 700 предметов, обработанных человеком. Судя по большому количеству отходов производства, в Медвежьей пещере существовала своеобразная мастерская по обработке кремня. Большую группу орудий составляют скребки. Кроме того, найдены наконечники, острия, проколки, режущие орудия, резец, пилообразное орудие и др.

В 1963 году началось исследование второго палеолитического памятника на Печоре — стоянки Бызовая. Еще в начале ХХ века на правом берегу Печоры, в 2 км восточнее деревни Бызовая, местное население находило кости крупных ископаемых животных. В течение пяти лет на Бызовской стоянке проводились раскопки. За время раскопок найдено огромное количество костей, принадлежащих вымершим животным — мамонту, волосатому носорогу, пещерному медведю, тигрольву, овцебыку, зубру, сайге.

Находили останки доисторических животных в разных районах республики. К примеру, в 1967 году ученики Большелугской школы Корткеросского района принесли на занятия кусок бивня мамонта. Нашли его на дне ручья Протэ-шор, протекающего рядом со школой. А у знаменитого в Коми краеведа из Усть-Куломского района Лениана Игнатова в коллекции есть яйца динозавра.