Сергей Гапликов поздравил с Днем знаний сыктывкарских первоклассников

Глава Коми Сергей Гапликов поздравил первоклассников сыктывкарской школы № 12 им. Олега Кошевого с Днем знаний.

К 9 утра нарядные первоклассники с букетами в руках пришли на первую свою линейку в школу в сопровождении родителей, бабушек и дедушек.

Торжественная линейка прошла в спортивном зале школы. Обращаясь к школьникам, учителям, и родителям, руководитель региона поздравил всех с замечательным праздником – Днем знаний и пожелал успехов в учебе.

"Мы всегда ждем этот день с волнением, - поделился он. – Кто-то потому что впервые идет в школу, другие ждут перехода в следующий класс. Сегодня в Коми впервые за парты сядут 11 тысяч первоклассников, это "целая армия" ребятишек. В школе № 12 в этом году будет шесть первых классов, в которых постигать знания будут 180 детей".

Глава добавил, что перед началом учебного года он лично побывал в ряде муниципалитетов Коми, где проинспектировал подготовку школ к 1 сентября.

"Всем хочется, чтобы дети учились в светлых, оборудованных классах, - заметил он. – Мы всегда рассчитываем на качественный результат, однако, и подрядные организации, и руководители городов и районов должны нести ответственность за строительство и ремонт соцобъектов – детских садов, школ, спортивных и медицинских учреждений".

В какой-то момент первоклассники, еще не привыкшие соблюдать тишину, устали и начали шуметь.

"Дорогие малыши, учитесь вниманию, это вам понадобится. Поэтому – тишина в классе!", - строго призвал к порядку первоклашек руководитель региона.

Затем С. Гапликов продемонстрировал новый дневник для учащихся начальной школы, который посвящен Республике Коми. По его словам, в нем много рассказывается о республике, масса интересных сюжетов, которые первоклассники будут постигать с помощью своих родителей.

В завершение своего выступления глава Коми от имени полномочного представителя президента России в Северо-Западном федеральном округе Николая Цуканова вручил благодарственное письмо и ценный подарок учащемуся 8 "Б" класса Александру Мотину, который стал победителем сначала муниципального, а затем республиканского и всероссийского этапов конкурса сочинений "Я – гражданин России".

Благодарственное письмо также было вручено его педагогу Людмиле Рыбиной.

Со словами поздравлений к школьникам обратилась и депутат Госсовета Коми Татьяна Саладина, которая пожелала им всяческих успехов, а также поблагодарила учителей за их огромный вклад в дело воспитания детей.

Директор школы Наталья Коданева в своей речи не забыла упомянуть своих одиннадцатиклассников, которым в следующем году предстоит волнительная сдача ЕГЭ.

Директор пожелала им успешно сдать экзамены, поступить в вузы, а затем обязательно вернуться на свою родину.

Первоклассники не остались в долгу и прочитали со сцены стихотворения, пытаясь убедить всех, что они будут хорошо учиться и слушаться педагогов.

Завершилась торжественная линейка первым звонком колокольчика, нести который доверили двум первоклашкам.

Покидая школу, глава Коми С. Гапликов вместе с педагогами возложил цветы у памятника учителю, расположенному на ее территории.