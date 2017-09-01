Коммунальщики готовы включить отопление в Сыктывкаре с начала сентября

С сегодняшнего дня собственники жилого и нежилого фонда могут подавать заявки в теплосети для подключения объектов недвижимости к отоплению. Об этом "Комиинформу" сообщил вице-мэр Сергей Воронин.

Он напомнил, что отопительный сезон для всего муниципалитета начнется тогда, когда температура наружного воздуха (уличная) продержится на плюс восьми градусах в течение пяти дней – в соответствии с федеральным нормативом. Это послужит стартом для тотального подключения всего жилого и нежилого фонда.

"Однако уже с сегодняшнего числа управляющие компании и ТСЖ вправе подавать заявки в теплосети для включения отопления. С момента подачи заявки на это потребуется сутки – двое. Однако следует учесть, что положительно будут рассмотрены заявки по тем жилым домам, где нет долгов за ЖКУ", - пояснил "Комиинформу" замруководителя администрации столицы Коми.

Он отметил, что уже сегодня начать подавать заявки могут и владельцы нежилой недвижимости (предприниматели), а также бюджетные учреждения – детские сады, школы и др. "Без заявок подключение в настоящее время не производится во избежание инцидентов на инженерных коммуникациях, поскольку на объектах еще могут продолжаться ремонтные работы", - уточнил собеседник агентства.

Постановление о возможностях подачи тепла с первого сентября (о так называемых пробных топках) подписано главой муниципалитета – руководителем администрации Валерием Козловым.