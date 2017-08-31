Депутаты Госсовета поддержали интересы малого бизнеса на рынке наружной рекламы

Депутаты Госсовета Коми поддержали интересы малого бизнеса на рынке наружной рекламы в ходе обсуждения промежуточных итогов деятельности созданного в январе 2017-го года государственного казенного учреждения "Коми реклама". О его деятельности на заседании президиума Госсовета Коми доложила замначальника управления массовых коммуникаций, информации и связи Администрации Главы Коми Кристина Майнина.

Напомним, в конце 2016-го года парламент республики принял закон о перераспределении отдельных полномочий в сфере рекламы между органами местного самоуправления и органами государственной власти Коми 123-РЗ.

В соответствии с ним полномочия, перечисленные в законе, были переданы правительству региона. 19 января 2017 года его постановлениембыло создано ГКУ "Коми реклама" со штатной численностью шесть человек.

Открывая заседание президиума, председатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева отметила, что депутаты впервые выслушают доклад о промежуточной деятельности нового госучреждения "Коми реклама".

"Поскольку это новое учреждение, мы хотим услышать, какие проблемы возникли на этапе его становления, как налажено взаимодействие с муниципалитетами, а также хотим понять, какая помощь депутатов нужна", - добавила спикер.

Доклад о деятельности "Коми рекламы" озвучила К. Майнина. По ее словам, основными задачами учреждения являются разработка нормативной документации, инвентаризация рекламных конструкций на территории муниципалитетов, формирование реестров мест размещения конструкций, перезаключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, выявление и демонтаж нелегальных конструкций, а также разработка схем их размещения на территории муниципалитетов.

По состоянию на 1 января 2017-го года схемы были утверждены в 10 из 20 муниципалитетах – Усть-Вымском, Сосногорске, Прилузском, Корткеросском, Эжвинском районе, а также в Ухте, Воркуте, Вуктыле, Инте, Усинске, Сыктывкаре.

Утвержденными схемами предусмотрено 1197 мест под установку конструкций, из них на 860-ти рекламных мест (72%) конструкции установлены. Из 860 мест лишь 361 конструкция установлена в соответствии с действующими договорами и на основании действующих разрешений.

Кроме того, по результатам инвентаризации были выявлены 732 отдельно стоящие конструкции, из них 394 эксплуатируются после истечения договоров. Для определения правообладателей земельных участков по запросам в Росреестре получено 302 выписки, остальные запросы будут направлены после уточнения координат.

На 1 августа 2017-го года в доходную часть республиканского бюджета от деятельности учреждения поступило 1,5 млн рублей. Владельцам конструкций с истекшим сроком годности направлено 35 претензионных писем с требованием об оплате необоснованного обогащения, 15 претензий на сумму 140 тысяч рублей удовлетворено.

До конца года в республиканскую казну должно поступить еще около 18,5 млн рублей в виде платежей по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, а также в виде оплаты необоснованного обогащения.

На территории 15-ти муниципалитетов выявлено 227 рекламных конструкций, установленных без разрешения, из них 74 – по результатам обращения граждан, 141 – специалистами "Коми рекламы", три – по представлению прокуратуры Эжвинского района.

Докладчик отметила: в результате деятельности учреждения владельцы демонтировали 33 нелегальные конструкции, в том числе в Сыктывкаре - 29, Эжвинском районе – три, Сыктывдинском – одну.

Между тем, деятельность по установке и эксплуатации рекламных конструкций в Коми "заморожена" до тех пор, пока не будет утверждена нормативно-правовая документация, включая правила установки и эксплуатации рекламных конструкций на территориях муниципалитетов. Документацию планируется утвердить к концу года. До конца 2017-го года планируется также утвердить схемы размещения на территории Сыктывкара и Печоры.

Руководитель рекламного предприятия Сыктывкара Татьяна Кривощекова подняла вопрос разработки новых схем. По ее словам, в 2015 году в Сыктывкаре уже была разработана схема, прошли торги, в которых участвовали более 400 предпринимателей. Договора по торгам заключались на 10 лет, теперь же, согласно новой схеме, 70% решений будут аннулированы.

"Получается, что предприниматели, взявшие кредиты под установку рекламных конструкций, которые за два года с момента торгов еще не окупились, потеряют свои деньги, - отметила она. – Мы платим налоги, создаем рабочие места, а нас вынуждают уйти с рынка. Насколько нам известно, "Коми реклама" планирует проводить торги по 20 конструкций в одном лоте. Это будет очень весомый лот, который малый бизнес не потянет. Мы просим в один лот включать только одну конструкцию по приемлемой стоимости, чтобы мы могли конкурировать на своем рынке и чтобы не получилось, как в Кирове, где пришли москвичи и скупили все рекламные щиты. Малый бизнес в Кирове остался без дохода".

Т. Кривощекова также добавила, что для предпринимателей созданы неподъемные условия. В соответствии с типологией рекламных конструкций, разработанной "Коми рекламой", малому бизнесу предлагают проводить кабеля для светового освещения рекламных конструкций под асфальтовым покрытием. По ее словам, вскрытие дорог для предпринимателей - это неподъемные суммы. С учетом новых требований итоговая стоимость одной рекламной конструкции обойдется предпринимателю в 600 тысяч рублей.

"Где учтены интересы малого бизнеса? – задала она вопрос присутствующим. – Ведь даже президент России В. Путин призывает чиновников способствовать развитию малого бизнеса. Мы просим депутатов Госсовета посодействовать тому, чтобы малый бизнес остался в Коми, учитывая, что в регион приходят "Магниты" и "Пятерочки" нас остается все меньше и меньше…".

Руководитель усинского ООО "Норд Медиа" Константин Николаев обратился к руководству ГКУ "Коми реклама" с просьбой подключить предпринимательское сообщество к разработке новых схем. "Мы тоже хотим видеть одну конструкцию в одном лоте, потому как в Усинске не так много щитов, как в Сыктывкаре или Ухте. Все-таки для малого бизнеса и лоты должны быть малыми", - заключил он.

Позицию своих коллег поддержал гендиректор ухтинского ООО "Рекламист" Андрей Чупров. Он обратил внимание присутствующих на то, что в зависимости от месторасположени, конструкции должны применяться различные ставки. Новыми правилами в Ухте предлагается установить единый коэффициент.

"Мы услышали крик души наших предпринимателей, - рассудила Н. Дорофеева, обращаясь к представителям ГКУ "Коми реклама". – Мне хотелось бы понять, почему в текущем году не были проведены торги на право установки рекламных конструкций и когда они будут проведены".

Руководитель "Коми рекламы" Сергей Пономарев заявил, что эффективному взаимодействию с предпринимательским сообществом мешает недоверие бизнеса по отношению к новому учреждению и отсутствие желания работать по новым правилам. По его словам, в 2015-м году в Сыктывкаре из 125 конструкций 123 были проданы предпринимателям по цене от 300 до 800 рублей.

"Предпринимателей не покидает мысль о том, что рынок зачищают под кого-то своего, - заявил он. – Мы заинтересованы в налаживании нормальных отношений. Перед нами стоит задача навести порядок на этом рынке, установить четкие правила".

Отвечая на вопрос Н. Дорофеевой, С. Пономарев разъяснил, что торги в соответствии с законодательством можно проводить только после утверждения схем размещения. Что касается прокладки кабелей под освещение, то каждый случай будет рассматриваться учреждением отдельно.

Участвуя в обсуждении доклада о промежуточных итогах деятельности "Коми реклама", вице-спикер Госсовета Коми Валентина Жиделева заметила, что рекламный рынок действительно нуждается в новых и четких правилах, однако интересы малого бизнеса при этом не должны быть ущемлены.

"В Татарстане в один лот включают от пяти до десяти конструкций, но ведь это город-миллионник, - отметила она. – В Сыктывкаре проживают около 250 тысяч человек. Если лоты будут большими, мы вытесним малый бизнес, а это неправильно. Руководство учреждения должно прислушаться к предпринимателям".

Председатель комитета по законодательству и местному самоуправления Госсовета Коми Нина Нестерова согласилась, что продавать конструкции за 300-800 рублей, нанося ущерб бюджету Сыктывкара, было недопустимо, однако, по ее словам, работу по утверждению схем необходимо было вести параллельно с инвентаризацией рекламных конструкций.

Первый заместитель председателя Госсовета Коми Александр Макаренко высказался о том, что ГКУ "Коми реклама" должна активизировать свою работу по разработке схем размещения рекламных конструкций.

"Количество рекламных конструкций в лотах целесообразно уменьшить до трех, - также предложил он. – Что касается кабелей для освещения рекламных конструкций, решение по которым будут принимать чиновники, то я вижу в этом коррупционную составляющую. Должны быть прописаны некие нормативы, чтобы решение по данному вопросу было четко регламентировано", - заключил он.

Позицию парламентариев республики поддержал и депутат Госдумы России Иван Медведев.