Минфин Коми продолжил добрую традицию оказания помощи детской больнице

2 сентября 2017 года, 11:34 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачева

В рамках Года добрых дел, объявленного в Коми главой региона Сергеем Гапликовым, Министерство финансов Коми продолжило добрые традиции оказания помощи ГУ "Республиканская детская клиническая больница", сообщили "Комиинформу" в ведомстве.

На этот раз сотрудники министерства в рамках благотворительной акции "Добрая копейка" поддержали аналогичную инициативу своих коллег из столичного Департамента финансов, присоединившись к проекту "Мелочь - не мелочь", объявленному Отделением – Национального банка по Республике Коми Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской Федерации (Банка России). Цель акции – возврат в денежный оборот монет, которые часто оседают без дела у населения. При этом на их изготовление требуются значительные затраты, так, например, монета номиналом 5 копеек обходится государству почти в 60 копеек.

С 14 июня по 18 августа работники министерства освобождали свои домашние кубышки и кошельки от монет различного номинала, насобирав в итоге целое ведро мелочи весом более 18 килограммов. Разделив общее количество собранных средств (почти 1800 рублей) на их вес, несложно посчитать, что в среднем в килограмме мелочи содержится монет на сумму около 100 рублей.

Мелочь была возвращена в денежный оборот, а вырученная сумма от ее сдачи в банк, а также дополнительно собранные сотрудниками министерства средства, были перечислены в благотворительный фонд "Детская больница". Эти деньги пойдут на приобретение раскладушек родителям, чьи дети находятся на длительном лечении и требуют постоянного ухода за ними, а также на другие необходимые нужды Республиканской детской клинической больницы.

Напомним, ранее сотрудники Минфина Коми в рамках акции "Добрый сквер" провели субботник по благоустройству территории Республиканской детской клинической больницы, высадив на территории больницы кустарники, а также собрали деньги на оплату двух выездных концертов Детской филармонии для маленьких пациентов и приобретение мебели.

Комиинформ

  Ключевые слова: минфин, медицина, дети
  Персоны: Гапликов Сергей Анатольевич
  Рубрика: Общество
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