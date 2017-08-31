В Сыктывкаре отменен особый противопожарный режим

Особый противопожарный режим на территории МО ГО "Сыктывкар" отменяется в связи со стабилизацией на территории городского округа оперативной обстановки с пожарами, нормализацией температурного режима и наступлением дождливой погоды.

Комиинформ

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