В Сыктывкаре отменен особый противопожарный режим

31 августа 2017 года, 19:16 | Сыктывкар
Фото из архивов ИА "Комиинформ"

В столице Коми отменен особый противопожарный режим, сообщает пресс-служба сыктывкарской администрации.

Соответствующее постановление подписал глава Сыктывкара — руководитель администрации Валерий Козлов.

Особый противопожарный режим на территории МО ГО "Сыктывкар" отменяется в связи со стабилизацией на территории городского округа оперативной обстановки с пожарами, нормализацией температурного режима и наступлением дождливой погоды.

Комиинформ

  Ключевые слова: Пожары
  Персоны: Козлов Валерий Владимирович
  Рубрика: Общество
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