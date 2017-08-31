В Сыктывкаре отменен особый противопожарный режим
31 августа 2017 года, 19:16 | Сыктывкар
В столице Коми отменен особый противопожарный режим, сообщает пресс-служба сыктывкарской администрации.
Соответствующее постановление подписал глава Сыктывкара — руководитель администрации Валерий Козлов.
Особый противопожарный режим на территории МО ГО "Сыктывкар" отменяется в связи со стабилизацией на территории городского округа оперативной обстановки с пожарами, нормализацией температурного режима и наступлением дождливой погоды.
Комиинформ
Ключевые слова: Пожары
Персоны: Козлов Валерий Владимирович
Рубрика: Общество
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