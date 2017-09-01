Проект "Неизвестная Россия" выпустил фильм про Аджером

1 сентября 2017 года, 9:02 | Корткеросский
Фото youtube.com

Коми снова оказалась в фокусе внимания федеральных журнаистов.

Автор проекта "Неизвестная Россия" Вадим Кондаков в короткой ленте рассказывает историю поселка Аджером Корткеросского района, общаясь с местными жителями. Он приехал в поселок , где было управление лагерей "Локчимлага", чтобы узнать, как там живут 80 лет спустя.

Выяснилось, что построенные для лагерей в 1930-50-е года постройки сейчас местные используют под свои бытовые нужды. Что один из районов поселка называется "Шанхай", потому что там жили ссыльные китайцы. Что "Локчимлаг" хотели сделать показательной колонией, в которой у полярного круга выращивают арбузы. Что история лагеря изобилует белыми пятнами неспроста. Что люди умирали от голода: работающим физически людям в сутки выдавали 600 граммов хлеба, который наполовину был сделан из жмыха. Что лагерное начальство могло делать с осужденными что угодно. Как в одном поселке уживаются потомки тех, кто охранял, и тех, кого охраняли.

Экскурсию для гостей провел краевед Анатолис Смилингис, который рассказал о том, как его семья оказалась в ссылке в Коми.

*** "Неизвестная Россия" - авторский проект В.Кондакова, который готовит небольшие документальные фильмы о малоизвестных уголках страны.

Елена Кабакова

  Ключевые слова: культура, кино, история
  Рубрика: Общество
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