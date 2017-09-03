2 октября в Сыктывкаре зрители филармонии увидят уникальный проект "Странствующий контрабас".

Как рассказали "Комиинформу" в культурном учреждении, в программе концерта примут участие первый сольный исполнитель на балалайке - контрабас в России, заслуженный артист страны Михаила Дзюдзе из Санкт-Петербурга и ансамбль народной музыки "Зарни Ёль".

Артист выступает в необычном музыкальном стиле "кроссовер", в котором происходит сочетание элементов классической, поп-, рок- и других направлений, приводящее к неожиданным, а порой и к фантастическим результатам.

В концерте пересекутся классический шлягер "В пещере горного короля" и музыка из "Сказки странствий", "Очи чёрные" и Pink Floyd, "Астурия" И.Альбениса и легендарный "Караван".

Артист собирает аншлаги в России и Европе. А ансамбль "Зарни Ёль" в этот день откроет зрителям совершенно незнакомую грань своего творчества, добавили в филармонии.