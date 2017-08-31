"Единая Россия" в Коми дала старт новому экологическому тренду

Первичное отделение регионального исполкома партии "Единая Россия" возьмет под шефство Государственный природный заказник республиканского значения "Белоборский" в рамках партийного проекта "Экология Россия".

Как объяснила заместитель секретаря Коми РО партии Ольга Сычугова, традиционно шефство над природоохранными территориями берут предприятия, которые тем или иным образом наносят им экологический ущерб.

Общественные и политические организации такое практикуют не часто. Поэтому это своего рода новый экологический тренд, к которому могут присоединиться любые организации.

"Сыктывкарцы хорошо знают "Белоборский", ходят сюда отдыхать целыми семьями. К сожалению, в концу грибного сезона территория заказника буквально усеяна пустыми пластиковыми бутылками и прочим бытовым мусором. Сейчас место находится в ужасном состоянии. 2 сентября мы планируем отчистить территорию от накопившегося мусора. В год экологии такой субботник станет хорошим начинанием. В будущем можно установить информационные плакаты. Напоминание о вреде мусора лишним точно не буде", – рассказала Ольга Сычугова.

****Комплексный заказник "Белоборский", учрежден постановлением Совета Министров Коми АССР от 26 сентября 1989 г №193. Площадь заказника составляет 9000 га. Создан с целью сохранения природного комплекса средней тайги, включая животный и растительный мир среднего течения р.Вычегды. Расположен заказник "Белоборский на территории МО ГО "Сыктывкар", на правом берегу Вычегды.