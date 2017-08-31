В Коми без первоклассников остались 14 школ

31 августа 2017 года, 11:49 |
Фото Г. Джавршян

В Коми 14 школ остались без первых классов. Об этом на прямой линии в Общественной приемной главы Коми сообщила начальник отдела развития общего образования и воспитания Минобраза Коми Татьяна Казакова.

По ее словам, в 14-ти общеобразовательных школах республики не будут открыты первые классы. Речь идет о школах на территории Усть-Куломского, Удорского, Прилузского, Троицко-Печорского, Корткеросский, Сосногорск, а также городов Инта и Воркута.

"В девяти малокомплектных школах на территории Корткеросского, Прилузского, Усть-Куломского, Усть-Цилемского и Койгородского районов в первый класс пойдет по одному ученику".

Между тем, в Инте впервые за долгие десятилетия все школьники города будут учиться в первую смену.

А в начальной общеобразовательной школе поселка Ёртом Удорского района грызть гранит науки под пристальным вниманием педагогов придется единственному ученику-второкласснику. В поселке Вожский Удорского района в этом учебном году отсутствуют 10 и 11 классы.

В школах поселков Вуктым и Екуньел Прилузского района в выпускных классах будут учиться по два ученика. В Объячевской средней школе 1 сентября в первые классы придут 119 детей. В Удорском районе самое большое количество первоклассников в Усогорской средней школе – 105 человек.

Между тем, рекордсменом по числу первоклассников в республики традиционно является Сыктывкар. В этом учебном году впервые за парты сядут более 3600 тысяч детей. По словам заместителя начальника управления образования муниципалитета Натальи Котелиной, первоклассников несколько больше, чем в 2016 году за счет миграционных процессов.

"Процесс комплектования классов продолжаются и будут завершены к 5 сентября, - отметила Н. Котелина. – У нас достаточно много школ, где будут открыты четыре первых класса и больше – это школы №№ 1, 9, 18, 21, 24, 30, 35, 36, 38. Лидерами являются школа № 30 в Эжвинском районе, где будут открыты семь первых классов, и школа № 35 с углубленным изучением предметов, где откроют шесть первых классов.

Геня Джавршян

  Ключевые слова: школы, первый класс, первоклассники, малокомплектные школы
  Рубрика: Общество
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