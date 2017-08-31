Сергей Гапликов поручил привести в нормативное состояние тротуары в Эжвинском районе Сыктывкара

31 августа 2017 года, 10:12 | Сыктывкар
Фото из архивов ИА "Комиинформ"

На личный прием к главе региона, который проводится регулярно по поручению Президента России Владимира Путина, обратился ветеран, проживающий в Эжвинском районе Сыктывкара. Мужчина попросил привести в нормативное состояние тротуар вдоль улицы Маяковского. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

"Давайте договоримся, чтобы до 1 октября участок, о котором Вы говорите, мы поправим. Руководитель города здесь находится. Я ставлю в Вашем присутствии перед ним соответствующую задачу. А Вы после 1 октября уже с ветеранами пройдёте, на колясках с детишками прогуляетесь и дадите мне письменно обратную связь", - предложил глава республики Сергей Гапликов.

"Хорошо, договорились. Спасибо!", - поблагодарил ветеран, обратив внимание также на отсутствие уличного освещения по нечётной стороне улицы. Проблема возникла после замены двойных светильников на одинарные. Мэр Сыктывкара Валерий Козлов заверил, что вопрос будет решён в ближайшее время.

Сергей Гапликов проводит личный прием граждан раз в месяц. Всем жителям, обратившимся на приём к главе региона, будут даны письменные ответы в сроки, предусмотренные законодательством. Решение вопросов, с которыми обращаются жители, держатся на контроле администрации главы Коми.

Комиинформ

  Ключевые слова: ремонт, дороги
  Персоны: Козлов Валерий Владимирович, Гапликов Сергей Анатольевич
  Рубрика: Политика
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