Родители не обязаны покупать рабочие тетради для учащихся начальных классов

31 августа 2017 года, 10:08 | Сыктывкар, Вуктыл
Фото из архива "Комиинформа"

Рабочие тетради - не являются обязательными материалами в образовательном процессе, поэтому родители добровольно принимают решение приобретать их или нет. Об этом на прямой линии в Общественной приемной главы Коми на тему "В первый раз – в первый класс" еще раз напомнила начальник отдела развития общего образования и воспитания Минобраза Коми Татьяна Казакова.

Жительница Вуктыла, дозвонившаяся на прямую линию, пожаловалась, что руководство школы обязывает родителей первоклассников покупать комплекты рабочих тетрадей стоимостью две тысячи рублей.

Т. Казакова объяснила, что, согласно федеральному закону "Об образовании", учебники и учебные пособия являются бесплатными и предоставляются государством всем обучающимся в общеобразовательных школах.

"Рабочие тетради в этот перечень не включены, - пояснила она. - Это дополнительное пособие, которое может быть использовано в образовательном процессе. Родители сами решают, использовать или нет. Педагог же должен организовать образовательный процесс с учетом материалов, которые у него есть".

Участница посетовала, что родителям в директивной форме заявили, что рабочие тетради должны быть приобретены либо самостоятельно, либо через школьную библиотеку.

"Это нарушение ваших прав, - разъяснила Т. Казакова. - Никто не может обязать вас покупать тетрадей. Основной учебный материал дается бесплатно. Учитель работает с учебниками, рабочая тетрадь – это дополнительный материал. Мы еще раз проработаем этот вопрос с управлениями образований муниципалитетов".

Уполномоченный при главе Коми по правам ребенка Нелли Струтинская добавила, что эти вопросы давно обсуждаются и родительским сообществом, и педагогическим."Рабочие тетради удобны учителям, но это не значит, что они должны заниматься самоуправством", - заметила она.

Геня Джавршян

  Ключевые слова: рабочие тетради, первоклассники, минобраз коми
  Рубрика: Общество
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