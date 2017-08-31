Инта: лучший проект развития моногорода

У команды управленце Инты - весомая победа в развитии города. В комплексный проект развития моногорода, который разработала и блестяще защитила команда интинских управленцев после обучения по президентской приоритетной программе "Комплексное развитие моногородов", вошли проекты по созданию нескольких производств с использованием уникальных технологий.

Для проработки проектов во время обучения команда привлекала ведущих ученых и крупнейших специалистов в разных отраслях, в том числе, одного из ведущих производственников к.т.н. Виктора Ковалева, который возглавляет научно-производственную группу "Энерготерм-система" и уже реализовал подобные проекты в Якутии, Пермском крае, на Алтае и ряде других регионов. На основе методик и технологий, разработанных и протестированных специалистами под управлением к.т.н. В. Ковалева, в Инте планируется открытие нескольких предприятий по производству новых термохимических материалов - ферро сплавов, плавленых фосфатов и карбида кальция в руднотермических печах.

По сути, речь идёт о создании и развитии новой для города и республики отрасли - металлургии. При этом инновационные металлургические производства не требует строительства гигантских доменных печей. В них используются компактные агрегаты с барботируемым шлаковым расплавом - АБШР. Это новое слово в мировой металлургии и, что важно, полностью отечественная разработка.

Основными покупателями продукции первых предприятий комплекса будут металлургические заводы России. Ферросплавы, в том числе силикомарганец и силикобарий, применяются для производства легированных сталей и чрезвычайно востребованы. Сегодня недостающие ферросплавы российские металлурги вынуждены закупать за рубежом - в Китае и Казахстане на сумму около 100 миллиардов в год.

После ввода в строй экспериментального завода по производству синтетического бензина и дизтоплива, который под руководством НПГ "Энерготермосистема" сейчас строится на Алтае, аналогичное производство планируется создать и в Инте.

Испытания созданной В. Ковалёвым технологии, показали её превосходство над зарубежными, работающими на основе метода Фишера-Тропша. Стоит добавить, что один такой модуль способен перерабатывать весь добываемый в Инте уголь, при этом исключая полностью затраты на его транспортировку. В перспективе такое производство сможет обеспечить город собственным топливом, полностью снимет проблему сбыта продукции интинской шахты, даст новые рабочие места и прибыль от реализации бензина и дизельного топлива. Кстати, уже в процессе строительства в Инте планируется организовать подготовку персонала для работы на новых производствах.

Интинская команда управленцев уже заручилась согласием ученого и производственника, к.т.н. и генерального директора НПГ "Энерготерм-система" В. Ковалева на создание этих производств в Инте.

"Новые производства будут основаны на сочетании работы установок АБШР (агрегат с барботируемым шлаковым расплавом) и электропечей, в зависимости от вида продукции, - отметил он в комментарии. - Важно отметить влияние производственной деятельности на экологию. Считаю, что строить новое предприятие, особенно вблизи природоохранных зон и рядом с городами, без учёта экологической чистоты - путь тупиковый. Если к работе электропечей вопросов нет, то экологическую чистоту работы АБШР пришлось доказывать. Так вот, результаты испытаний в опытном институте ГИНЦветМет в г. Рязань показали, что в дымовых газах, содержание диоксинов и фуранов составило 10-17 , при нормах ПДК 10-12 , т. е. в 5 000 раз ниже ПДК. Это позволяет нам говорить об экологической чистоте производства".

Наименее затратный проект, с реализации которого, очевидно, начнется новая страница развития Инты - это производство карбида кальция. Карбид кальция – химическое соединение кальция с углеродом, необходимое для производства ацетилена, искусственного каучука или разнообразных минеральных удобрений. Карбид кальция получается сплавлением в электрических печах кокса и негашеной извести. Расплавленный карбид выпускается из печи в специальные формы - изложницы, в которых он затвердевает. Застывший карбид кальция дробится и сортируется на куски определенных размеров. Сырье для производства карбида кальция в окрестностях Инты имеется в неограниченных количествах.

"Создание такого производства требует относительно небольших инвестиций - порядка 200 миллионов рублей, - рассказывает участник интинской команды управленцев, заместитель руководителя администрации города Инта Максим Балин. - Строительство модульного завода занимает всего девять месяцев. Такое производство позволит создать немного рабочих мест – всего 70, но прибыль от реализации продукции имеет высокую добавленную стоимость, так что уже через год вложенные средства полностью окупятся. Больше того, прибыль первого производства даст возможность приступить к строительству следующего, уже более сложного и затратного. Поэтапное создание нескольких таких новых производств, позволит нам сформировать целый кластер новых предприятий на территории нашего муниципалитета".

Новые предприятия будут акционерными обществами, акционерами которых станут инвесторы, вложившие средства в предприятие, муниципалитет, предоставивший землю, ученые, которые владеют патентом на уникальные технологии, необходимые для реализации наших проектов.

"В ближайшее время образцы сырья, которое будет использоваться в новых производствах, направим на экспертизу, - сообщила руководитель администрации Инты Лариса Титовец, которая возглавляла команду интинских управленцев и представляла проект развития города экспертам. - Уже готовим емкости для отправки. От любых других больших и маленьких проектов, реализация которых в Инте обсуждается уже десятки лет, проекты, которые вошли в план развития моногорода отличаются, прежде всего, глубочайшей проработкой с точки зрения экономической эффективности, всевозможных рисков и рынков сбыта. Все это было сделано интинской командой управленцев под руководство ведущих специалистов и ученых во время обучения по программе "Комплексное развитие моногородов". Второе принципиальное отличие состоит в том, что технологии, которые планируется внедрить на новых производствах, уже многогранно реализованы. И владельцы патента, разработавшие и внедрившие технологии, не просто передадут чертежи и расчеты, а выстроят и запустят производства под ключ и будут их постоянно курировать".

Все прежние предложения и проекты по добыче и переработке марганца, сводились к тому, чтобы добывать руду и продавать сырье. Но дальше проектов дело не шло, потому что транспортные расходы на доставку огромных объемов руды делали процесс нерентабельным.

Новый проект предусматривает добычу сырья и производство в Инте марганцевых сплавов, которые очень востребованы на крупных металлургических комбинатах для легирования стали. При разработке проекта в процессе обучения команда изучила риски, связанные с наличием рынка сбыта и конкурентов, которые производят аналогичные сплавы. Таких производств четыре и вся их продукция не просто востребована, но даже не покрывает потребностей металлургии. Преимущество интинского производства в том, что сырье – марганцевая руда - находится в непосредственной близости. Это существенно сокращает издержки и позволяет получать существенно большую прибыль, чем у конкурентов. Главное преимущество проекта в уникальной технологии, которая позволяет сделать производство на 30% дешевле и при этом улучшить качество готовой продукции.

Одновременно с развитием промышленного кластера, проект развития Инты предусматривает организацию сбора и переработку дикоросов, увеличение производство яиц, производства и переработка молока, мяса птицы, оленины и говядины. Основой такого комплексного сельскохозяйственного производства станет ООО "Агрокомплекс "Инта Приполярная".

В проекте развития предусмотрены меры для повышения активности предпринимательского сообщества и реализация программы "5 шагов к благоустройству"

К слову, признание проекта интинской команды управленцев "Лучшим проектом развития" стало для него своего рода знаком качества. Любой инвестиционный институт – банк или фонд, рассматривая предложения из этого проекта, будет относиться к ним с высоким доверием, понимая, что все расчеты и технико-экономические обоснования уже прошли проверку ведущих экспертов. Так что вероятность привлечения необходимых инвестиций возросла многократно и сегодня уже идет подготовка пакетов документов для потенциальных инвесторов…

Еще одно преимущество, которое Инта получила после того, как команда прошла обучение, состоит в том, что наличие полноценного, детально проработанного, одобренного ведущими экспертами, экономистами и учеными проекта развития города, который, к тому же, признан лучшим проектом развития, дает городу все основания претендовать на статус ТОСЭР.