В Коми впервые представят текст акафиста в память о репрессированном духовенстве

31 августа 2017 года, 13:50 |
Фото из архива "Комиинформа"

Родственники репрессированного на территории Коми духовенства расскажут о служении и миссионерских подвигах предков, а Сыктывкарская епархия представит текст нового акафиста памяти новомучеников-исповедников российских, в земле Коми просиявших, которым будет посвящена республиканская конференция.

Организатором конференции, которая состоится 15 октября в "Доме дружбы", выступает Сыктывкарская епархия. Ее секретарь архимандрит Филипп сообщил "Комиинформу", что в рамках мероприятия общественность из первых сможет услышать воспоминания о священнослужителях, погибших в эпоху большевизма.

"Родственники духовенства, представители которого массово подвергались репрессиям в СССР на территории Коми, расскажут о служении и миссионерских подвигах предков, поскольку задача конференции – сохранить и приумножить светлую память о новомучениках российских, в земле Коми просиявших", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, ярким событием в рамках конференции станет приезд эксперта из Москвы филолога Александры Воробьевой, которая в среде духовенства – эксперт известный и авторитетный. Она является составителем жития святого мученика Германа Ряшенцева, епископа Вязниковского, чей земной путь оказался мученически окончен в 1937 году в Сыктывкаре. Изучая биографию святого и последний период его жизни, Александра Воробьева заинтересовалась темой трагической гибели духовенства в Коми в целом. И потому откликнулась на просьбу Владыки Питирима откорректировать ранее имевшийся в епархии непрофессиональный текст акафиста новомученикам Коми.

"На конференции состоится официальное представление новой редакции акафиста. Автор расскажет, как работала над ним. Мы сможем использовать его во внутриепархиальном формате. Параллельно подадим в Москву на утверждение богослужебной комиссии патриархата. После чего акафист станет общецерковным. Это означает, что на службах ежегодно в день собора коми святых (2 февраля), занесенного в календарь знаковых дат, акафист смогут читать священнослужители в храмах и приходах во всем православном мире", - добавил отец Филипп.

Дарья Шучалина

  Ключевые слова: рпц, новомученики, акафист
  Рубрика: Общество
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