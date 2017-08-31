Студенты гуманитарно-педагогического колледжа узнают о полезных библиотечных ресурсах

1 сентября в Национальной библиотеке Республики Коми состоится День знаний. По традиции в этот день главное книгохранилище региона принимает у себя молодых читателей. На этот раз гостями станут первокурсники Сыктывкарского гуманитарно-педагогического колледжа имени И. А. Куратова. Новоиспеченные студенты узнают, чем библиотека может помочь в учебе.

Чтобы сделать визит максимально полезным для ребят, их распределят по разным отделам в зависимости от направления подготовки.

Так, будущие коррекционные педагоги побывают на познавательном квесте в отделе гуманитарных наук, где их научат азам – заполнению листка читательского требования, поиску нужных для учебы изданий в электронном каталоге и в книжном фонде.

Студентам направления "Педагогика дополнительного образования" покажут, как можно получить информацию о библиотеке не выходя из дома. Виртуальная справка, электронный каталог, новости библиотеки, информация о заседаниях читательских клубов и услугах – вот лишь неполный перечень того, что есть на портале Национальной библиотеки nbrkomi.ru.

Еще один квест ждет будущих учителей начальных классов – им предстоит продемонстрировать свои знания о Республике Коми, а заодно научиться работе с богатейшими ресурсами отдела краеведческой и национальной литературы.

Студентов направления "Право и организация социального обеспечения" будут ждать в Региональном центре Президентской библиотеки им. Б. Ельцина. Во время виртуальной экскурсии они узнают, в какой ситуации ресурсы библиотеки могут "выручить" современного студента.

"Соцработники" посетят отдел патентно-технической и экономической литературы, где им расскажут о книжном фонде, услугах, виртуальных сервисах, значительно облегчающих жизнь читателя, а также о работе трех действующих при отделе центров – Информационно-маркетинговом центре предпринимательства, Информационно-ресурсном центре по экологическому просвещению населения и Центре поддержки технологий и инноваций.

"Педагоги дошкольного образования" побывают в отделе литературы по искусству, коллекцию изданий которого любознательные студенты обязательно оценят. Ведь здесь собрано огромное количество полезной литературы по эстетическому воспитанию, декоративно-прикладному творчеству детей, сценарные материалы для проведения праздников и многое другое.

В конце всех студентов ждет вручение читательских билетов и брошюры-навигатора, специально подготовленной для читателей-новичков "Краткий курс выживания или Руководство для первооткрывателей библиотеки".